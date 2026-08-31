Bravo, Magyarország! – tört ki az amerikai magyar újságíróból a Közép-európai Egyetemen tartott pódiumbeszélgetésen nagy taps kíséretében. Kati Marton hosszú évek óta nem járt Magyarországon, őt is a közellenségeként tartotta számon az Orbán-kormány.
Adam LeBor volt budapesti tudósító most megjelent könyvében a második világháborús Budapest elevenedik meg a megszállás és ellenállás színes figuráinak tükrében.
Több mint hetven év után még mindig tisztázatlanok a II. világháború alatt több ezer magyar zsidó életét megmentő Raoul Wallenberg halálának a körülményei. A brit The Guardian szeptember végén arról számolt be, hogy a diplomata hozzátartozói a svéd kormány segítségét kérik az ügy végérvényes felgöngyölítésében, Marie von Dardel Dupuy azonban inkább úgy fogalmaz: nemcsak kormánya közbenjárásában bízik, hanem annak felelősségét is firtatja legfrissebb beadványában. Wallenberg unokahúgát az október 5-i, Raoul Wallenberg tiszteletére kijelölt embermentők napja apropóján, e-mailen kerestük meg.
A Raoul Wallenbergre emlékező rendezvény szónokai a kormánynak is üzentek, és eltöprengtek, mi lenne, ha ma élne a svéd embermentő diplomata.
Ezen a héten kerül a mozikba Az elveszett európai című fikciós dokumentumfilm, amely Raoul Wallenbergnek állít emléket.
Raoul Wallenberg svéd diplomata eltűnésének 70. évfordulójáról emlékeztek meg hétfőn Budapesten. Az ünnepség keretében átadták az idei Raoul Wallenberg-díjakat.
Hetven éve, 1944. július 9-én érkezett Budapestre Raoul Wallenberg svéd diplomata, embermentő, akinek tevékenységére szerdán a fővárosban, az Osztrák Kulturális Fórum épületében emlékeztek.