Jámbor András szerint a Fidesz bojkottálta az ülést.
A párt továbbá azt javasolja, hogy a fával fűtő háztartások 200 ezer forint azonnali pénzbeli támogatáshoz jussanak.
A Fidesz-KDNP képviselőinek a távolléte miatt határozatképtelen volt az Országgyűlés ellenzék által kezdeményezett pénteki rendkívüli ülése, amelyet Sulyok Tamás köztársasági elnök tisztségétől való megfosztása, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium informatikai rendszerét ért orosz hackertámadás volt a téma. A Momentum Mozgalom akciózott, Gyurcsány Ferenc szerint az ellenzéknek minden kapcsolatot meg kellene szakítania Sulyok Tamással.
Emellett napirendre kerülne a Sulyok Tamás ellen indított megfosztási eljárás.
Az Országgyűlés ma szavazhatna Svédország NATO-csatlakozásának a jóváhagyásáról. Szavazhatna, ha a fideszes képviselők hajlandóak lettek volna megjelenni az ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülésen.
A Demokratikus Koalíció az MSZP felhívásához csatlakozott.
A Paks-II. projekt felmondását és az „orosz kémbank” kizavarását is szeretnék elérni.
Bejött a papírforma: mivel a Fidesz nem ment el, gyorsan be is rekesztették az eseményt.
A pártok ugyan bíznak az ellenkezőjében, de bizonyára őket sem lepné meg, ha a kormánypártok bojkottálnák az ülést.
Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke kezdeményezi, hogy hívják össze a parlament rendkívüli ülését és azon semmisítsék meg a városligeti beruházást lehetővé tévő Liget-törvényt- olvasható a párt honlapján. Közben az is kiderült, hogy a Hungexpo épületét a ligetvédők előtt is használták, így elképzelhető, hogy a biztonsági őrök rejtették el az ott megtalált fecskendőket és tűket, hogy a kábítószerezés gyanújával lejárassák az aktivistákat.
Az LMP a független Ángyán Józseffel közösen kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezi a magyar termőföld védelmének érdekében – jelentette be kedden sajtótájékoztatón Szél Bernadett. Az LMP társelnöke elmondta, hogy április 24-25-én szeretnének rendkívüli ülést. Ennek érdekében elküldik a többi frakcióhoz az Országgyűlés összehíváshoz szükséges aláírásokat gyűjtő lapokat, valamint felveszik a kapcsolatot a független képviselőkkel.