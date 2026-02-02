Liget-botrány - Biztonsági őrök próbálták lejáratni az aktivistákat?

Szabó Tímea, a Párbeszéd Magyarországért társelnöke kezdeményezi, hogy hívják össze a parlament rendkívüli ülését és azon semmisítsék meg a városligeti beruházást lehetővé tévő Liget-törvényt- olvasható a párt honlapján. Közben az is kiderült, hogy a Hungexpo épületét a ligetvédők előtt is használták, így elképzelhető, hogy a biztonsági őrök rejtették el az ott megtalált fecskendőket és tűket, hogy a kábítószerezés gyanújával lejárassák az aktivistákat.