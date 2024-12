Trump a legmegosztóbb elnök

Elnöksége századik napja közeledtével egyre többször találgatják, az eddigiekből ítélve vajon milyen elnök is lesz majd Donald Trump. Beiktatása előtt legtöbbször Ronald Reaganhez hasonlították a szakértők, a kétes orosz kapcsolatok miatt folyó vizsgálatok nyomán pedig sokan azt jósolták, hogy a Watergate-botrány miatt lemondásra kényszerült, második Richard Nixon lehet belőle. Jó pár korábbi elnök példájából is okulhatna a milliárdos, ha egyáltalán foglalkozna ilyesmivel, ám a jelek szerint aligha fáj emiatt a feje. Donald Trump a Fehér Házban is Donald Trump marad.