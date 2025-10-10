Röhrig Géza: Izraelben más a fénytörése a Saul fiának

Az izraeli mozik február 11-től vetítik a Saul fiát, amely 450 fős díszbemutatóval ünnepelte premierjét Tel-Avivban. Röhrig Géza, az alkotás főszereplője az MTI-nek adott interjúban többek között arról beszélt, hogy a filmnek más a fénytörése Izraelben, ahol csak napjainkban vált lehetségessé bemutatni egy efféle alkotást. A vasárnap esti vetítésen jelen volt mások mellett Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök és Nagy Andor, Magyarország nagykövete, aki a magyar film nemzetközi sikerét hangsúlyozta. Röhrig Géza héberül mondott bevezetőt, majd a film után, héberül és angolul, egy órán át válaszolt kérdésekre: kulisszatitkokba is beavatva az érdeklődőket segített értelmezni a filmet.