„Nem játszottunk… Jó lett volna pedig sokat játszani, hisz odabent hamar elsorvad a lélek” – mondja egykori nevelőotthoni múltjáról Röhrig Géza, akinek semmike-dalok címmel jelent meg legújabb verseskötete. Az Oscar-díjas Saul fia című film Kossuth-díjas főszereplőjét a verseiről kérdeztük, de szóba kerültek leopárdok, a Gazdálkodj okosan!, a vallás és az üdvgörcs is. És hogy megpillanthatjuk-e a Blaha Lujza téren prédikálni…
A forgatás várhatóan októberben kezdődik.
Figyelemreméltó, vicces, ugyanakkor elgondolkoztató Röhrig Géza főszereplésével készült To dust című film, amelynek magyarországi premierje a hétvégén zajló Limmud fesztiválon volt.
Elképesztő vadságokba tudtam beleélni magam. Egy időben azt mondtam például, hogy Domján Edit és Latinovits Zoltán szerelemgyereke vagyok. Láttam róluk egy közös fotót. Ez föllobbantotta a képzeletemet - mesél a szokásos nyíltsággal Röhrig Géza a 24.hu-nak adott, minden elemében izgalmas nagyinterjúban.
Csak egy 16 éves lehet olyan hülye, hogy ne értékelje Máté Péter dalait. Ez a véleménye Röhrig Gézának, aki azt is elárulta, hogy bevonult volna Baracskára, de hazaküldték. A költővel verseinek alapélményeiről, Auschwitzról, apáról, zenéről, Amerikáról és istenről csütörtök este Ágoston Zoltán, a Jelenkor főszerkesztője beszélgetett a Capa Központban.
A Saul fia főszereplője egy temetkezési vállalatnál dolgozik most is, ahol halottakat készít elő utolsó útjukra. Röhrig Géza Washingtonban Vujity Tvrtkónak adott interjút, amit a Facebookon közvetítettek – írja a hvg.hu.
Röhrig Géza, az Oscar-díjas Saul fia Kossuth-díjas főszereplője dedikálja a film blu-ray és dvd kiadásait június 19-én, vasárnap 17 órától (a budapesti Károly körút 3/C szám alatti) Alexandra Könyvesboltban.
Tízezreket, köztük a hazai politikai és művészeti élet vezető személyiségeit és civileket vár az Élet Menete Alapítvány a vasárnapi budapesti Élet Menetére. A Nemzetközi Menet helyszíne minden évben Auschwitz-Birkenau.
Röhrig Gézára este hatkor már hosszú, tömött sor várakozott szombaton a Láng Téka előtt. Az Oscar-díjas Saul fia frissen Kossuth-díjas főszereplőjének most jelent meg a nyolcadik verseskötete az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit címmel. (A cím kis kezdőbetűvel és központozás nélkül áll, ahogyan az összes vers is.)
A forgatás negyedik-ötödik napjától volt olyan érzésem, hogy valami mágikus módon képződik, mintha a filmen lenne egy áldás, egy furcsa hátszél - mondta Röhrig Géza, a néhány napja Oscar-díjat nyert Saul fia főszereplője a 2. Magyar Filmhét keretében csütörtökön este rendezett budapesti pódiumbeszélgetésen.
Az izraeli mozik február 11-től vetítik a Saul fiát, amely 450 fős díszbemutatóval ünnepelte premierjét Tel-Avivban. Röhrig Géza, az alkotás főszereplője az MTI-nek adott interjúban többek között arról beszélt, hogy a filmnek más a fénytörése Izraelben, ahol csak napjainkban vált lehetségessé bemutatni egy efféle alkotást. A vasárnap esti vetítésen jelen volt mások mellett Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök és Nagy Andor, Magyarország nagykövete, aki a magyar film nemzetközi sikerét hangsúlyozta. Röhrig Géza héberül mondott bevezetőt, majd a film után, héberül és angolul, egy órán át válaszolt kérdésekre: kulisszatitkokba is beavatva az érdeklődőket segített értelmezni a filmet.
Röhrig Gézának, a Saul fia című világsikert elért magyar filmdráma főszereplőjének játékát választotta az év legjobb férfi alakításának a Collider.com amerikai internetes filmes lap.
A Saul fia című magyar film világméretű sikersorozata nemsokára a csúcspontjához érkezik: az Amerikai Filmakadémia január 14-én hozza nyilvánosságra annak az öt műnek a címét, amely az idegennyelvű film kategóriában indulhat a legjobbnak járó Oscar-díjért. Amennyiben Nemes Jeles László rendezése a mostani szűkített kilences listáról bekerül az öt jelölt közé, azzal egy 27 év óta tartó csendet tör meg: azóta nem szerepelt magyar nagyjátékfilm a legfontosabbnak tartott filmdíj várományosai között.
Zányi Tamás, a Saul fia című film hangmérnöke Párizsban átvette a 68. cannes-i fesztivál technikai megvalósításért járó nagydíját, amelyet májusban ítéltek oda.
Egy költő, aki napjainkban New Yorkban él, nem verseivel, hanem egy film főszerepével vált hazájában és - remélhetően - sokfelé a világban is híressé. Korunkban szinte tipikus történet. Röhrig Géza játszotta a cannesi nagydíjas Saul fia című film főszerepét. A rendező, Nemes Jeles László zseniálisan választott - véli cikkünk szerzője, aki már sokkal régebben ismeri Röhrig Gézát és kíséri figyelemmel sorsának alakulását.
„Nem akart zsidó halállal meghalni”, írja egyik hőséről, a német zsidó Hansról Semprun A nagy utazás című könyvében. Azután így folytatja: „Láttam én zsidókat meghalni, másokat, rengeteget, zsidó halállal haltak meg, vagyis csak azért kellett meghalniuk, mert zsidók voltak, mintha úgy gondolnák, hogy zsidónak lenni elegendő ok a halálhoz, ahhoz, hogy lemészárolják őket.”