Miközben a NATO tagállamok a GDP 5 százalékára növelik a védelmi kiadásaikat, a katonailag semleges Írország a nemzeti össztermék mindössze 0,2 százalékát, 1,2 milliárd eurót áldoz a védelemre. A szigetország biztonsága viszont valójában az egész kontinens számára fontos lenne: nélkülük nincs biztonságban a globális kommunikáció.
Rengeteg bonyolult teendő vár 2026-ban Ausztriára: a hadsereg fejlesztése, a gazdasági növekedés beindítása, a hárompárti demokratikus koalíció megőrzése, a különleges NATO-kapcsolatok egyensúlyozása. S meg kell küzdeni a felméréseket vezető Szabadságpárttal is.
Hatalmas felzúduláshoz vezetett az osztrák belpolitikában, hogy Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök óva intette Ausztriát a semlegesség feladásától, s az észak-atlanti szövetségbe való belépéstől.
Az ágazat egyelőre nem áll készen arra, hogy alkalmazkodjon a megváltozott geopolitikai helyzethez.
Új biztonsági stratégiát dolgozott ki a már csak szeptember végéig hivatalban lévő bécsi kormány. Megvalósulása távolodást jelentene Moszkvától, elszakadást az orosz gáztól és változást a hivatalosan semleges osztrák külpolitikában. Távolodni azonban nem lesz könnyű, az osztrákok ugyanis szeretik a semlegességet.
Az Egyesült Államok kezdi elveszteni a türelmét.
Az osztrákok nem akarnak katonai segítséget nyújtani a kijevi vezetésnek, pedig lenne rá lehetőségük. A semlegesség nemzeti ügy és ürügy, csak az a kérdés, mennyire etikus abban az időszakban, amikor az Európai Unió összes államának egységet kellene demonstrálnia az agresszorral szemben
A politikai vita egyelőre csak arról szól, hogy engedjék-e harmadik országnak, hogy Svájcon keresztül utalhasson pénzt és szállíthasson harci eszközöket Ukrajnának az agresszor Oroszország elleni elleni küzdelemhez.
Az osztrák külügyminiszter azt is egyértelművé tette, hogy fegyvert nem, csak humanitárius segélyt ad a oroszok által megtámadott kelet-európai országnak.