Ausztria kettős politikát folytat, az orosz függőség miatt csak félszívvel támogatja Ukrajna harcát

Az osztrákok nem akarnak katonai segítséget nyújtani a kijevi vezetésnek, pedig lenne rá lehetőségük. A semlegesség nemzeti ügy és ürügy, csak az a kérdés, mennyire etikus abban az időszakban, amikor az Európai Unió összes államának egységet kellene demonstrálnia az agresszorral szemben