A Potočari Emlékközpontban a népirtás 31. évfordulóján szombaton tíz újonnan azonosított áldozatot temettek el. A családok még mindig tömegsírokból előkerülő csontokra várnak, miközben a tagadás, a politikai relativizálás és a háborús bűnösök dicsőítése tovább mérgezi a megbékélést Bosznia-Hercegovinában.
Egy jelentés szerint a Dutchbat III 850 katonája közül számos szenved poszttraumás stressz szindrómában az ott átéltek miatt.
Három boszniai szerbet tartóztattak le a srebrenicai mészárlásban való részvételük gyanújával szerdán a kelet-boszniai Vlasenicában és Han Pijesakon - közölte a boszniai ügyészség.
Mintegy hetven személy vesz részt Bosznia-Hecegovinában a „Szarajevó-Nezuk-Srebrenica Békemeneten". A 240 kilométeres út nyolc napig tart majd.
Boszniában továbbra sem ültek el a viharai annak, hogy - amint a múlt héten hivatalossá vált eredmények is igazolták - szerb polgármestere lett az országban legtöbbet szenvedett településnek, Srebrenicának. A bosnyák lakosság őrjöng, a boszniai szerbek vezetője kedden engedményeket helyezett kilátásba a szerb lakosság számára.
Három nappal a helyhatósági választások után továbbra is feszült a helyzet a kelet-boszniai Srebrenicában, ahol az előzetes eredmények alapján szerb nemzetiségű lesz a polgármester, ugyanakkor bizonyos rendellenességek miatt néhány helyen újra kell számolni a szavazatokat.
Negyvenéves szabadságvesztésre ítélte a volt boszniai szerb elnököt, Radovan Karadzicot a hágai Nemzetközi Törvényszék (ICTY), amely fennállásának alighanem legfontosabb ítéletét hozta meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló törvényszék a 11 vádpontból 10 tízben találta bűnösnek. A vádiratban népirtás, háborús és emberiesség elleni bűncselekmények szerepeltek.
Vádat emeltek az 1995-ös srebrenicai vérengzés nyolc szerb gyanúsítottja ellen csütörtökön Belgrádban.
Húsz esztendő telt el azóta, hogy a boszniai Srebrenicában 1995 júliusában több ezer bosnyákot brutálisan lemészároltak a Mladics boszniai szerb parancsnok által vezetett fegyveresek. A kis kelet-boszniai település neve azóta beírta magát a történelem gyászlapjaiba. És el kell azt is mondani, hogy a bosznia-hercegovinai tragédia, s ezen belül a hágai Nemzetközi Bíróság által is népirtásnak nevezett srebrenicai események a legvéresebb évszázad, az annyi minden szörnyűséget ránk zúdító huszadik század utolsó évtizedében történtek, nem valahol messze Európától, hanem kontinensünk közepén. Ez drámai intő jel volt mindazoknak, aki úgy gondolták, hogy annyi borzalom után itt ilyesmi többé nem fordulhat elő.
Szervezett támadás történt szombaton Srebrenicában, amikor a tömeg kifütyülte és sértegette, majd műanyagüvegekkel, cipőkkel, kövekkel és más tárgyakkal dobálta meg a szerb delegációt – értékelte Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök a belgrádi kormány délutáni, rendkívüli ülését követően. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy folytatni kívánja a megbékélés politikáját.
A srebrenicai mészárlás minden eddiginél világosabban megmutatta, hogy milyen fontos a stabilitás és a népek békés egymás mellett élése a Nyugat-Balkánon, az európai integráció pedig biztosíték lehet arra, hogy a jövőben a húsz évvel ezelőttihez hasonló események ne fordulhassanak elő - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, aki azt is mondta, hogy a rendfenntartóknak be kellett avatkozniuk, hogy ne történjen tragédia.
Bill Clinton volt amerikai elnök szombaton a Srebrenica mellett Potocari emlékhelyen élete legfontosabb tettének nevezte azt, hogy a srebrenicai mészárlás után amerikai közvetítéssel véget lehetett vetni a boszniai háborúnak.
Megdobálták Aleksandar Vucic szerb kormányfőt szombaton a Srebrenica melletti Potocari emlékhelyen, amíg az áldozatok neveit tartalmazó kőtáblák mellett vonult el; Vucic sietősen távozott a helyszínről.
Mintegy 90 külföldi delegáció és körülbelül 50 ezer ember részvételével megkezdődött szombat délelőtt a srebrenicai mészárlás 20. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés. A Srebrenica melletti Potocari emlékhelyen Bill Clinton volt amerikai elnök is beszédet mondott, Aleksandar Vucic szerb kormányfőt pedig kővel és műanyagüvegekkel dobálták meg, amíg az áldozatok neveit tartalmazó kőtáblák mellett vonult el.
Húsz éve történt a második világháború legszörnyűbb európai mészárlása: a boszniai településen, Srebrenicában becslések szerint 8000 muzulmán fiút és férfit gyilkoltak meg a Ratko Mladic hadseregtábornok által irányított boszniai szerb szabadcsapatok. Bár a Srebrenica elleni offenzíva már 1995. július 6-án megindult, a népirtás emléknapja július 11. A rémtettek óta a bűnösök rács mögé kerültek, de a délszláv válságban részt vett nemzetek viszonya nem sokat javult.
Több ezren - egyes várakozások szerint tízezren - vesznek részt a szerdán kezdődő srebrenicai békemenetben, amelynek három napja alatt a résztvevők azt a 110 kilométeres útvonalat teszik meg gyalog, amelyen a srebrenicai muzulmánok 1995-ben menekültek a tömegmészárlás elől.
Legalább 50 ezer embert várnak idén július 11-én Srebrenicába, a boszniai mészárlás 20. évfordulójára. Az eseményre meghívták Barack Obamát, nem túl valószínű azonban, hogy az amerikai elnök elutazik a helyszínre, ahol 1995-ben legalább 8000 férfit öltek meg a Ratko Mladic boszniai szerb hadseregtábornok által vezetett szerb szabadcsapatok. Jelezte viszont tegnap részvételét Billt Clinton. A volt amerikai elnök nyitotta meg 2003-ban azt a központot, ahol minden évben megemlékeznek az áldozatokról.
Nem volt hajlandó tanúskodni Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnök perében egykori hírhedt hadseregtábornoka, Ratko Mladic. A boszniai öldöklések két talán legfőbb felelőse először találkozott egymással a háború 1995-ös lezárása óta.