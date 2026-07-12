Srebrenica árnyai

Húsz esztendő telt el azóta, hogy a boszniai Srebrenicában 1995 júliusában több ezer bosnyákot brutálisan lemészároltak a Mladics boszniai szerb parancsnok által vezetett fegyveresek. A kis kelet-boszniai település neve azóta beírta magát a történelem gyászlapjaiba. És el kell azt is mondani, hogy a bosznia-hercegovinai tragédia, s ezen belül a hágai Nemzetközi Bíróság által is népirtásnak nevezett srebrenicai események a legvéresebb évszázad, az annyi minden szörnyűséget ránk zúdító huszadik század utolsó évtizedében történtek, nem valahol messze Európától, hanem kontinensünk közepén. Ez drámai intő jel volt mindazoknak, aki úgy gondolták, hogy annyi borzalom után itt ilyesmi többé nem fordulhat elő.