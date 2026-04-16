Paks 2-re költenék az energiahatékonysági forrást

A kormány javaslatokat vár azt illetően, hogy miként fordíthatók Paks 2-re az eredetileg energiahatékonysági célú szén-dioxid-kvótabevételek. Orbánéknak „kreatív” megoldásokra van szükségük, mert az ilyen átcsoportosítás éppenséggel tilos – hívta fel a figyelmet az ügy kapcsán Jávor Benedek.