A Szép Szó 2020 óta folyamatosan közli Szvák Gyula professzornak, az MTA doktorának, a magyar történeti ruszisztika doyenjének és tulajdonképpeni alapítójának tudósportré-sorozatát, amely most könyvalakban is megjelent (Ruszisztika és hatalom, Russica Pannonicana, 2025), bár a sorozat legutóbbi darabjai még „csak” a Népszava oldalán olvashatók. Orosz nyelven elhangzott a sorozatról a szerző frappáns összegzése is, „A retrospektív szolidaritásról” címen.
Ha a hatalom mondja meg a társadalom helyett, hogy milyen legyen a történetírás, az baj. Márpedig a mostani magyar emlékezetpolitika olyan hangsúlyos, hogy hatással van a történetírásra, sőt, még az akadémiai történetírásra is - állítja Szvák Gyula történész, egyetemi tanár.