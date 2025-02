A jövő kockázatai...

Mi történik, ha a hatalom jelenlegi birtokosai kapnak még négy évet - vagy esetleg többet - a kormányzásra. Ezt a kérdést tettük fel ismert közéleti embereknek, szakpolitikusoknak. A válaszok eléggé elkeserítőek, még akkor is, ha sokan azt mondják, nem látnak a jövőbe. Igazuk is lehet, hiszen 2010-ben sem lehetett látni, még kevésbé elképzelni, ami a következő - most már eltelt - négy évben történt. Az is tény, hogy a jövőt csak annak alapján tudjuk megjósolni, ami Orbánék immár kétszer négy éves kormányzása, valamint ami a rendszerváltás óta egyáltalán történt. De a helyzet és a jövő ígérete - mindenképpen lesújtó.