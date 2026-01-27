Gregory Bovino állítólag visszatér korábbi szolgálati helyére, nemsokára pedig nyugdíjba vonul.
Folytatódik a Trump-adminisztráció illegális bevándorlók elleni hadjárata, amely Minneapolisban már két áldozatot követelt. A lakosság fél, de szembeszáll a hatósággal.
Az amerikai szövetségi bevándorlási hatóság razziái szervezett ellenállást váltanak ki a Minneapolis-St.Paul lakóinak körében. Két embert már lelőttek a hatóság ügynökei, Trump elnök pedig még radikálisabb beavatkozást fontolgat a civil tiltakozás leverésére.
Vajon mit szól ehhez a nyíltan Trumpot támogató Orbán Viktor, akinek nemrég edzőjévé szegődött a Terminátor?
A republikánus J. D. Vance-nek nem sikerült egyértelmű választ adnia arra, elvesztette-e Donald Trump a 2020-as elnökválasztást, a demokrata Tim Walz egy nyelvbotlással vétette észre magát.
A Demokrata Párt országos jelöltállítójának eddigi három napján a párt aktív és egykori politikusai személyes hangú kortesbeszédekben méltatták Kamala Harrist és Tim Walzot.