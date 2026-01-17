Rendőrállam Minneapolisban

tüntetés;Egyesült Államok;illegális bevándorlás;Donald Trump;Minnesota;bevándorlási hivatal;Minneapolis;Tim Walz;

2026-01-17 20:24:00 CET

Az amerikai szövetségi bevándorlási hatóság razziái szervezett ellenállást váltanak ki a Minneapolis-St.Paul lakóinak körében. Két embert már lelőttek a hatóság ügynökei, Trump elnök pedig még radikálisabb beavatkozást fontolgat a civil tiltakozás leverésére.

Ha Minnesota korrupt politikusai nem engedelmeskednek a törvénynek és nem állítják le a hivatásos agitátorokat és felbujtókat, hogy az ICE hazafijai elleni támadásra buzdítsanak, akik csak a munkájukat próbálják végezni, hatályba léptetem az Insurrection Actet…, fogalmazott a Truth Social nevű közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök reagálva a Minneapolisban és St. Paulban zajló lakossági tiltakozásokra.

Az ICE az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala, amelyik egy 2025 decembere óta zajló műveletben, Operation Metro Surge keretében tartóztatle illegális bevándorlókat. A belbiztonsági minisztérium (DHS) összesen 3000-es létszámmal van jelen a helyszínen, ezek közül a szövetségi bevándorlási hivatal (ICE) mellett legalább 1000 fős a határvédelmi és vámhivatal (CBP) és a minisztérium saját erőinek (HSI) egysége is. Utóbbi minisztérium vezetője, Kristi Noem a sajtó kérdésére megerősítette, hogy egyeztetett az elnökkel az Insurrection Act lehetséges érvényesítéséről, amely Noem szerint az elnök alkotmányos jogosítványai közé tartozik. Az Insurrection Act egy 1807-ben elfogadott törvény, amely lehetővé teszi az elnök számára a hadsereg belföldön történő bevetését civil zendülés vagy fegyveres felkelés leverésére. Ezen felül az államok Nemzeti Gárdáit is szövetségi irányítás alá vonhatja az elnök e cél érdekében. Ilyen esetre legutóbb 1992-ben Los Angelesben került sor, ahol az elszabadult faji zavargások városszerte fosztogatásba és gyújtogatásba torkollottak. Jelentős különbség azonban, hogy míg George W. Bush elnök akkor a kaliforniai kormányzó beleegyezésével hozott ilyen döntést, addig most Tim Walz Minnesota kormányzója ellenzi a helyzet bármilyen további eszkalációját.

Az ICE ügynökei eddig két embert lőttek le. Egyikük a 37 éves háromgyermekes anya, Renee Good, akit Minnesota déli kertvárosi részén lőtt agyon egy ügynök múlt hét szerdán, miután a DHS szerint el akarta ütni az intézkedő személyt. Az esetről számos felvétel készült, ami azt mutatja, hogy Good autója nem ért hozzá a tüzet nyitó szövetségi ügynök testéhez. Egy másik, jóval kevésbé tárgyalt eset a los angelesi Northridge városrészben történt január elején, ahol egy szolgálton kívüli ICE ügynök került tűzharcba egy Keith Porter nevű férfivel, aki az akcióban életét vesztette.

A minnesotaiak a háromgyermekes anya lelövése nyomán szervezett tiltakozásba kezdett az ICE ellen. Több helyen sípokat osztottak ki, hogy az arra járók figyelmeztethessék a közösség tagjait a razziára érkező ügynökökre. Szórólapokat is nyomtattak, amelyek tájékoztatják a célba vett személyeket az alkotmányos jogaikról egy intézkedés során. Mások autóval követik az ICE konvoját és dudálással jelzik a veszélyt környéken élők számára. Futótűzszerűen terjednek a Tiktok videomegosztón olyan beszámolók, amelyek amerikai állampolgárok elfogását jelentik, valamint azt a gyakorlatot, hogy a szövetség emberei házról-házra járnak egyes kerületekben.

Január 8-án két latino származású amerikai állampolgárt tepertek a földre és rabosítottak a St.Paul-i Target hipermarket bejáratánál, akik a cég alkalmazottai voltak. A hatóságok később „korrigálták” a hibájukat és szabadon engedték a két férfit. Egy másik, az AP amerikai hírügynökség által megerősített csütörtöki felvételen egy családi házba faltörő kossal akartak betörni az ICE ügynökei, miután felszólításra nem nyitottak nekik ajtót. Az amerikai alkotmány 4. alkotmánykiegészítése kimondja, hogy csak bíró által aláírt házkutatási paranccsal léphetnek be az állami szervek tisztviselői egy magánlakásba. Az ICE ügynökeinél csupán egy adminisztratív parancs volt, amely ilyen intézkedésre nem jogosít fel, ennek ellenére benyomultak a házba, ahol egy nő és több kiskorú gyermek is lakott. Az intézkedés végén előállították Garrison Gibson libériai férfit, ám egy minnesotai szövetségi bíró a fentebb ismertetett okokból alkotmányellenesnek nyilvánította Gibson lefogását, ezért a férfi azonnali szabadon bocsátását rendelte el. Egy harmadik incidens során a mozgássérült Aliya Rahman amerikai állampolgár autójának ablakát törték be és tépték ki az autóból végighurcolva az utcán. A nő éppen orvosi vizsgálatra igyekezett, amikor autójával egy útkereszteződésnél az ICE razziájába futott.

A komor hangulatba némi humor is vegyült Minneapolisban. Az ICE akciói ellen tiltakozó városlakók egy hete esti szerenádot adtak a szálloda előtt, ahol a belbiztonsági hivatal emberei szálltak meg. A trombiták és kürtök mellett egy teljes dobszett is előkerült, hogy a zajjal kitessékeljék a kormány ügynökeit a Twin Citiesnek is nevezett városból.