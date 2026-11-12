A volt elnök elutasítaná a menekültek befogadását

Traian Basescu volt államfő szerint Romániának el kell utasítania a migránsok átvételét más uniós országoktól, mert nem lesz képes integrálni őket, ahogy a "romákat sem tudta integrálni annyi évtizeden keresztül" - közölte szerdán a Mediafax hírügynökség a volt elnök egy televíziós interjúját idézve.