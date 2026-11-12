Huszonhat éves múltra tekint vissza Romániában a hírhedt Securitate ügynökaktáinak megnyitási és szabályozási folyamata, de bárki számára szabadon elérhető online adatbázis máig nincs. Minden valószínűség szerint egyhamar nem is lesz, mert bár a magyar mintára hivatkozva román civil szervezet is követeli a szabadon elérhető digitalizált adatbázis létrehozását, a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) óvatoskodik.
A volt román államfő már diákkorában együttműködött az egykori kommunista titkosszolgálattal, a Securitatéval.
A friss felmérés eredménye egybevág egy múlthetivel: a kormánypárt támogatottsága már 25 százalék alatt van.
Alkotmányossági óvást emelt a német nemzetiségű román államfő a nemzeti kisebbségek számára kedvező törvénymódosítás ellen. Orbán Viktor "barátja", Traian Basescu pártja a magyarellenes kórus hangadója.
A MOL benzinkutak bojkottjára szólította fel a romániai autósokat Traian Basescu, a Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, aki azt sérelmezte, hogy a benzinkutaknál "az autonóm Székelyföld" térképét forgalmazzák.
A román diszkriminációellenes és audiovizuális tanácsnál tett feljelentést a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Traian Basescu volt román elnök és négy román hírtelevízió ellen magyarellenes megnyilvánulásaik miatt - közölte kedden Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke.
Traian Basescu volt román államfő elsőként reagált a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) csütörtökön bemutatott éves jelentésére. A volt államfő egyenesen azt állította, bárhogy is tagadja Laura Codruta Kövesi főügyész, „vannak bőven hamis vádakat gyártó DNA-s ügyészek”.
Beiktatása után azonnal kezdeményezi Traian Basescu volt román államfő és felesége moldovai állampolgárságának visszavonását, jelentette be Igor Dodon Moldova Köztársaság november 13-án megválasztott elnöke. Dodon szerint a moldovai hatóságok Traian Basescu esetében nem tartották be az állampolgárság megadásának a procedúráját, ezért kérvényezi majd annak megvonását.
Orbán Viktor ne akarja, hogy a román hadsereg ismét bevonuljon Budapestre - Facebook-bejegyzésében reagált Traian Băsescu, volt román elnök az elmúlt napok történéseire - írja az atv.hu.
A Moldovai Köztársaság állampolgárává fogadta Traian Basescu volt román államfőt - erősítette meg csütörtökön a román Mediafax hírügynökségnek a chisinaui elnöki hivatal szóvivője.
Pénzmosás gyanújával vizsgálódik a román legfőbb ügyészség Traian Basescu volt román államelnök ellen egy korrupciós ügyben, amely két ingatlan adásvételének vizsgálatára vonatkozik.
Szolidaritási megmozdulásokra hívja a világ magyar közösségeit 2016. március 10-ére, a Székely Szabadság Napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Az RMDSZ ellenzékeként 2003-ban fideszes bábáskodással létrejött tanács idén negyedik alkalommal kívánja megszervezni a Székely Szabadság Napját.
Korrupció miatt négy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték pénteken első fokon Mircea Basescut, Traian Basescu volt román elnök öccsét.
Egy éve lépett hivatalba Klaus Johannis román államfő, 26 éve bukott meg Romániában a Ceausescu-diktatúra. Johannis győzelme egy spontán facebook-forradalomnak köszönhető. Mandátuma első éve egyelőre nem igazolja a hozzá fűzött reményeket.
Összességében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése jelzés arra, hogy nagy gáz van a "kamupártok" kampányköltségeinek elszámolása körül, de ez önmagában nem ez fogja megoldani a problémát - hangsúlyozta lapunknak Ligeti Miklós.
Bizalmat szavazott kedden Dacian Cioloș szakértői kormányának a bukaresti parlament. A tragikus diszkótűz utáni utcai demonstrációk hatására lemondott a Ponta-kormány és rövidesen kiderült, a lakosság minden párttal szemben bizalmatlan, így a korábban előrehozott választást sürgető politikai erők is abbahagyták annak erőltetését és kivárásra játszanak.
Világrekordot állított fel Románia azzal, hogy több kormányt kitevő vezető politikust küldött rácsok mögé. Jelenleg egyszerre vádlott a hivatalban lévő miniszterelnök és a rendszerváltás utáni első kormány- és államfő. A Korrupcióellenes Ügyészség Románia legnépszerűbb intézménye lett, de tartja magát az a szakértői-újságírói vélemény is, hogy a „független” igazságszolgáltatás politikai nyomásra működik.
Hivatalosan is a védnökségével alakult Népi Mozgalom (MP) párt élére állt Traian Basescu volt román államfő: a politikai alakulat szombaton elnökévé választotta a pártba két hete belépett politikust.
Nem pihent sokáig Traian Basescu volt román államfő, tegnap beiratkozott a korábban az ő védnökségével létrehozott Népi Mozgalom Pártba (PMP). Basescu tavaly karácsonykor adta át a Cotroceni palotát Klaus Johannisnak.
Traian Basescu volt államfő szerint Romániának el kell utasítania a migránsok átvételét más uniós országoktól, mert nem lesz képes integrálni őket, ahogy a "romákat sem tudta integrálni annyi évtizeden keresztül" - közölte szerdán a Mediafax hírügynökség a volt elnök egy televíziós interjúját idézve.
Gyanúsítottként jelentkezett kihallgatásra szerdán a legfőbb ügyészségen Traian Basescu volt román államfő, aki ellen Gabriela Firea, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivőjének feljelentése alapján, zsarolás gyanújával indult bűnvádi eljárás.
Mint minden évben a nyári táborok kapcsán, az idén is az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett gyergyószentmiklósi tábor gyakorlatilag Tusványost utánozta, Vona Gábor pedig követte az orbáni receptet – a magyar belpolitikát exportálta a székelyföldi hegyek közé.
Egy restitúciós ügy miatt indult bűnvádi eljárás Traian Basescu volt román államelnök ellen, aki a gyanú szerint bukaresti főpolgármesterként szolgáltatott vissza egy ingatlant jogtalanul egy magánszemélynek - adta hírül szerdán a román média.
A tavaly novemberben államfővé választott nagyszebeni német származású polgármester, Klaus Johannis után a Román Hírszerző Szolgálat is német vezetőt kapott Eduard Hellvig személyében. Traian Basescu volt elnököt „sokkolta” a kinevezés, a román-amerikai stratégiai partnerségi viszonyt félti, Hellvig ugyanis bejelentette: nemzetbiztonsági kérdésekben a Washington-London-Bukarest tengely helyett a Washington-Berlin-Bukarest tengelyt kell követnie Romániának.
Traian Basescu román államfő felszólította Victor Pontát, hogy mondjon le a miniszterelnöki tisztségről, és a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökeként alakítson olyan kormányt, amelyben ő maga nem vesz részt.
Az urnazárás után közzétett exit-poll eredmények annyira szoros állást mutattak, hogy a hivatalos eredmény kihirdetéséig nem tudni ki nyerte a román államfőválasztást.
Sok rekordot megdöntött Victor Ponta szociáldemokrata pártelnök, miniszterelnök a vasárnapi államfőválasztáson, de mindet együttvéve sem volt elegendő ahhoz, hogy első fordulóból megnyerje a választást, vagy hogy kényelmes többséget biztosítson magának a második fordulóra. Nyitott maradt a verseny, s bár jó esélyekkel indul Ponta, még nem zárható ki a német nemzetiségű jobboldali jelölt győzelme sem.
Az exitpoll-eredmények szerint a szociáldemokrata Victor Ponta kormányfő a voksok 40-42 százalékát szerezhette meg a romániai elnökválasztás első fordulójában.
Tíz év után véget ér a Basescu-korszak Romániában, amely során a volt hajóskapitányból lett elnök komolyan rányomta bélyegét a román mindennapokra. Állandóan feszegette az alkotmányosság határait, de soha nem volt meg mögötte a végső lépéshez szükséges többség. Magyarbarátsága inkább legenda, mint valóság, de kétségtelen, hogy mindeddig ő volt a romániai magyarok által leginkább kedvelt román politikus. A vasárnapi választás a kormányfő, Victor Ponta győzelmét ígéri.
Csökkent Victor Ponta román miniszterelnök támogatottsága az államfői tisztségért folytatott kampányban, miután múlt héten Traian Basescu hivatalban lévő elnök azt állította, hogy a szocialista kormányfő a külföldi hírszerzés ügynöke volt a kilencvenes évek második felében. A legutóbbi felmérések azonban azt mutatják, hogy két fordulóból ugyan, de a fiatal miniszterelnök lehet Traian Basescu utódja.