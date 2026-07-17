Az ukrán elnök Ihor Klimenko eddigi belügyminisztert nevezte ki a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács élére, Rusztem Umerov helyére, aki Ukrajna főtárgyalója is volt a béketárgyalásokon.
Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára szerint a területek katonai erővel történő felszabadítása komoly polgári veszteséggel járna, ezért "szó sem lehet" arról, hogy ilyen utasítást adna ki a kijevi vezetés.
Első alkalommal látogatott az ukrán fővárosba Jens Stoltenberg. A kétnapos vizit keretében a NATO-főtitkár részt vesz az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács ülésén is, amire még nem volt példa a szövetség történetében.
Terrorellenes hadműveletet rendelt el Ukrajna második legnagyobb városában, Harkivban az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács. A minszki tűzszüneti megállapodásban előírt nehézfegyverzet kivonása nem kezdődött meg, bár napok óta ígérik mindkét oldalon. A harcok csitultak a válságövezetben.
Fittyet hányva a német-francia diplomáciai erőfeszítésekre és a mára tervezett minszki csúcstalálkozó előkészítésére és az azt övező bizonytalanságra, Kelet-Ukrajnában a harcok tegnap is változatlan hevességgel folytak.
Robbanás történt tegnap egy harkivi járási bíróság közelében. Az unian.ua ukrán hírportál közlése szerint a detonáció következtében tizenketten sebesültek meg, kettőjük állapota válságos. Az intézményben ezidőben folyt a törvénytelen fegyverviseléssel vádolt Mihajlo Szokolov ukrán radikális aktivista bírósági tárgyalása, melyet civil aktivisták és a szélsőjobboldali radikális, a keleti fronton harcoló önkéntesek többségét adó Jobb Szektor aktivistái elleneztek.
Tegnap kellett volna tárgyalóasztalhoz ülnie a kazah fővárosban az orosz és az ukrán államfőnek, ám a remélt békeegyezmény helyett a kelet-ukrajnai háború eszkalálódásának veszélye tapasztalható.
Állóháborúba kezd torkollni a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus. A terrorellenes hadművelet fokozása ellenére sem tágítanak a szakadár fegyveresek. Az áldozatok és menekültek száma folyamatosan emelkedik. PetroPorosenko ukrán elnök taktikaváltást helyezett kilátásba. Moszkva cáfolja, hogy katonai válaszlépéseket fontolgatna a vasárnapi rosztovi incidens miatt.