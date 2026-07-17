Danyilov: Kijev nem készül erővel felszabadítani a Donyec-medencét

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára szerint a területek katonai erővel történő felszabadítása komoly polgári veszteséggel járna, ezért "szó sem lehet" arról, hogy ilyen utasítást adna ki a kijevi vezetés.