Nem nehéz úgy beúszni a magyar médiacápák látványmedencéjébe, hogy az ország második legnézettebb tévéjének teljes vételárát egy állami bank finanszírozza...
Lezárult a Szabad Pécs portál közösségi finanszírozási kampánya - összesen közel 1,2 millió forint felajánlást kaptak a független vidéki sajtó bővítésére. Az összeg kevés ahhoz, hogy - eredeti céljaiknak megfelelően - újabb régiós lapokat indítsanak; azt a hírportál megerősítésére, illetve tudósítók, külsős szerzők bérére fordítják, teljes átláthatóság mellett.
Orbán teljes ellenőrzést akar szerezni a regionális média felett - címmel jelent meg tudósítás a Die Presse című osztrák lap pénteki számában.