1,2 millió adományt gyűjtött független vidéki sajtóra a Szabad Pécs

Lezárult a Szabad Pécs portál közösségi finanszírozási kampánya - összesen közel 1,2 millió forint felajánlást kaptak a független vidéki sajtó bővítésére. Az összeg kevés ahhoz, hogy - eredeti céljaiknak megfelelően - újabb régiós lapokat indítsanak; azt a hírportál megerősítésére, illetve tudósítók, külsős szerzők bérére fordítják, teljes átláthatóság mellett.