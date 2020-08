Ugranak a szeptemberi külföldi nyaralások, járványügyi szigorításra készül a kormány

Egy héten belül döntenek az új intézkedésekről – ígérte a kormányinfón Gulyás Gergely, akit Szijjártó adriai VIP-kiruccanásáról is elmondta a véleményét.

Romlik az európai járványhelyzet, ez pedig lépésekre készteti a magyar kormányt is: a következő egy hétben szigorításokról dönthet az Orbán-kabinet – jelentette be kormányinfóján Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. Gulyás az augusztus 20.-i ünnepre tekintettel hozta előre az általában csütörtökön tartott eseményt: mint elmondta, szerdán ülésezett a kormány, meghallgatták Pintér Sándor belügyminiszter és az operatív törzs jelentését a járványhelyzet alakulásáról.

Bár konkrét döntések még nem születtek, azt már most javasoljuk, hogy szeptember elseje után mindenki mondja le külföldre tervezett nyaralását, különösen, ha déli országokba utazott volna – üzente Gulyás.

A távirati iroda kérdésére azt is hozzátette, hogy akik már korábban befizették a nyaralás költségeit, azok a kormányrendeletben rögzített vis maior helyzet szabályai alapján kérhetik a visszatérítést (igaz, az úgynevezett „bánatpénzről” így is le kell mondaniuk – a szerk.). Gulyás Gergely azt is bejelentette, hogy változott a járványügyi színzóna szerinti besorolás is: Norvégia a sárga országok listájáról a zöld országok közé került, hiszen alacsony a fertőzöttségi mutatójuk, és ők is a zöld országok között tartják számon Magyarországot. A miniszter ez utóbbi mondata alapján úgy tűnik, az átsorolás inkább politikai döntésnek tűnik – ezt erősíti, hogy a norvégok nagyon jó járványstatisztikával rendelkeznek, mintegy 10 ezer fertőzöttre 262 haláleset jutott náluk, míg itthon mintegy ötezer fertőzöttet és 609 elhunytat tartanak nyilván

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hozzátette, hogy Müller Cecília vezetésével már felállt, és éles helyzetben is bevethető a járványügyi készenléti egység – ennek feladata a gócpontok izolálása, a járvány terjedésének megakadályozása lesz, és szükség esetén helyi szintű korlátozásokról is dönthetnek.

Gulyás a Lady Mrd luxusjachtról: oda én sosem kaptam meghívót

A kancelláriaminisztert arról kérdezték, szerinte nem összeférhetetlen-e, hogy a külügyminiszter egy állami megrendeléseken is taroló nagyvállalkozó, Szíjj László jachtján, a Lady Mrd-on (vagy, Lady Milliardon) nyaralt – Gulyás erre azt mondta, hogy a kormány egyetlen kormánytag nyaralásával sem foglalkozik, nem nyomoznak magánügynek számító programok miatt. Mivel nem nyomoznak, Gulyás Gergely „értelemszerűen" azt sem tudta megmondani, hogy a külügyminiszter ajándékként kapta a kiruccanást vagy fizetett érte, de abban valamiért mégis biztos volt, hogy Szijjártó mindenben a szabályoknak megfelelően járt el. A kancelláriaminiszternek arról sem volt információja, hogy más kormánytagok is nyaraltak-e a Lady Milliard fedélzetén – annyit elárult, hogy erre a jachtra ő sosem kapott meghívót. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a külügyminiszter nyaralása alatt is dolgozott, és legalább tíz kollégájával tárgyalt a belarusz helyzet kapcsán.

A kancelláriaminiszter arra is kitért, hogy több szakmai szervezet szerint betarthatatlan a járványügyi protokoll, amit az iskolák kaptak az Emmitől. Az például szerinte sem kivitelezhető, hogy az iskolások között betartható a másfél méteres védőtávolság. Gulyás szerint a Klebesberg Központ segíthet az előírások betartásában, például többletforrást adhat az iskolai takarításra – de vannak olyan pontok, amiket ő maga is nevetségesnek tart a protokollban, és inkább javaslatcsomagnak, mintsem előírásnak tartja a dokumentumot. A kormány álláspontja jelenleg ugyanakkor továbbra is az, hogy szeptember elsejétől elkezdődhet az általános, a középiskolai és a felsőoktatás is.

A kancelláriaminiszter bejelentette, a kormány anyagilag is támogatja, hogy a Millenáris Parkban Álmok álmodói kiállítást nyissanak, immár második alkalommal – a parkot üzemeltető nonprofit Kft. pedig alapítványi formát ölthet majd. Gulyás hozzátette, az Orbán-kabinet 2,5 milliárd forintot ad a (g azdasági összeomlás szélén tántorgó) Magyar Tenisz Szövetségnek, a „konszolidáció” megkezdésére. A vírushelyzet kapcsán a gazdaságélénkítés is szóba került: mint Gulyás megjegyezte, 1756 milliárd forintot már kihelyeztek ilyen célokra, 1376 milliárd kifizetéséről pedig jelenleg is tárgyalnak. Hozzátette, hogy idén júliusban 4,46 millió magyar dolgozott, ami 2600-al több a januári adatnál, viszont több tízezerrel elmarad a tavaly ilyenkori foglalkoztatási adatoktól.

Gulyás: mi sem ismerjük el a fehérorosz választás eredményét

A miniszter a sajtótájékoztatón üdvözölte Szerbia azon tervét, hogy drótkerítést állítanának fel határszakaszaikon. Arról is beszélt, hogy az Európai Unió tanácsának szerdai rendkívüli ülésén döntöttek róla – nem fogadják el a fehéroroszországi választások eredményét – Magyarország pedig egyetért a döntéssel. A minszki rendőrterror és összecsapások képeinek láttán pedig úgy fogalmazott: mintha a 2006-os budapesti jelenetek költöztek volna Fehéroroszországba – ami a külpolitikai egyetértés kinyilvánításánál is erősebb üzenet a kormány részéről.