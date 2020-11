Van, ahol ingyen adják a D-vitamint

Négyhavi adagot kapnak a veszélyeztetett emberek a brit kormánytól, mert egyre több jel utal arra, hogy a „fényvitamin” segít a koronavírus elleni küzdelemben.

Veszélyeztetett emberek milliói kapnak D-vitamint a brit kormánytól, mivel egyre több jel utal arra, segíthet a koronavírus elleni küzdelemben. Matt Hancock egészségügyi miniszter bejelentése szerint az idősotthonokban élők, a krónikus betegségben szenvedők négy hónapra elegendő „fényvitamint” kapnak az immunrendszerük támogatására. A tárcavezető azok után döntött így, hogy egy új kutatás szerint a kórházba került koronavírusos betegek 80 százalékának D-vitamin hiánya volt – írta még november elején a Daily Mail

Egy belga, szintén új kutatás szerint a D-vitamin hiánya fokozza a betegség súlyos lefolyásának és a halállal végződő szövődmények kialakulásának esélyét – írta a The Brussel Times nyomán a hvg.hu . A kutatók szerint a D-vitamin szerepet játszhat a koronavírusos betegeknél keletkező, úgynevezett citokinvihar elnyomásában.

Többször írtunk már mi is a napfény hatására a szervezetben termelődő, és ezért „fényvitaminnak” is nevezett D-vitamin előnyös hatásairól, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, mert segíti az immunrendszer megfelelő működését. Már korábban több kutatás igazolta, hogy a hiánya fokozza a megfertőződés kockázatát , megfelelő szintje mérsékelheti a koronavírus okozta betegség tüneteinek súlyosságát, csökkentheti a halálozás kockázatát.

Májusban Masszi Tamás, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának igazgatója azt mondta, úgy tűnik, a D-vitamin véd a légúti fertőzésekkel szemben , és ismert az is, hogy a nyiroksejtekre, a kórokozóellenes fehérjék termelődésére is pozitív hatást gyakorol. Ebből következve feltételezhető, hogy a D-vitamin pótlása a Covid-19 fertőzéssel szemben is immunerősítő hatású lehet.

Tavasszal egy brit kutatási is arra jutott, hogy a D-vitamin enyhítheti a koronavírus által okozott fertőzés lefolyását . A tudósok 20 európai ország, orvosi szakirodalomban elérhető átlagos D-vitamin szintjét vetették össze a halálozási adatokkal és azt találták: ahol átlag alatti a vitamin koncentrációja a szervezetben, ott több volt a koronavírusos haláleset.

10-ből 9 embernél hiányzik

Napozás hiányában különösen fontos a D3-vitamin pótlása , ugyanis táplálékkal lehetetlen a szükséges mennyiséget bejuttatni. Bár az anyatej, illetve az állati eredetű tejtermékek – kefir, joghurt, tejszín, kemény sajt – tartalmaz, és megtalálható a margarinban, a különféle halakban (hering, lazac, tőkehalmáj,) a kaviárban, tojássárgájában, a borjú- és marhahúsban, a májban, a csiperkegombában, a zabpehelyben is, érdemes olajban oldott, csepp formátumban elérhető D3-vitamint használni. Támogatja a hatást a K1-, K2-vitamin is, ahogyan a magnézium, illetve A-vitamin is, de utóbbit, ha eszünk elég zöldséget és májat, nem kell pótolni. A sok karotinoidot és klorofillt tartalmazó zöldségek, például a répa, illetve a zöld saláták és a teák, ahogy a C-vitamin, sőt maga a D3-vitamin rendszeres fogyasztása is

„belső napkrémként” hat.