Megnyílhat a Mátrai-dosszié

Kitakarásmentesen is meg kell küldenie az állami MVM-nek a Mátrai Erőmű tavalyi, zavaros megvásárlásával kapcsolatos, Tóth Bertalan MSZP-elnök által igényelt iratokat - döntött első fokon a bíróság.

Tóth Bertalan MSZP-elnök első fokon megnyerte a Mátrai Erőművet tavaly megvásárló MVM ellen az ügy iratainak kitakarásmentes kiadásáért indított pert – tudtuk meg. Mint emlékezetes, az állami energiaholding a 2019 december 23-án megkötött , majd 2020 március 26-án „lezárt” ügylet során a Mátrai Erőmű többségét birtokló holdingcégért 17,44 milliárd forint vételárat és 4,9 milliárd hitelkiváltást fizetett Mészáros Lőrinc érdekeltségeinek. Az átutalt közpénzt külső megfigyelők már csak azért is rendkívüli mértékben sokallták, mert bár Orbán Viktor felcsúti barátjának két évvel azelőtti megjelenésével a – paksi atomblokkok utáni második legfontosabb hazai áramtermelőnek tartott – cég veszteségbe fordult, a tulajdonosok még 11 milliárddal meg is csapolták a tartalékokat. De feszítő kérdés a szigorodó uniós környezetvédelmi szabályok és a szén-dioxid-kvóták áremelkedése miatt bezárásra ítélt, légszennyező szénblokkok leállítási, illetve a telep átalakítási költsége is. Eleddigi utolsó, 2019 januári, viszonylag nyílt sajtótájékoztatóján Orbán Viktor kormányfő az ügyletet azzal indokolta, hogy Mészárosék be akarták zárni a számára oly fontos egységet. A vételár pedig – amint az fokozatosan kiderült – a PricewaterhouseCoopers (PwC) nevű tanácsadó vagyonbecslésén alapult. Tóth Bertalan már a – szenteste előtti napra időzített - adásvételi bejelentéskor adatigényléssel kérte az MVM-től a zavaros ügylet részleteit. Ezt az állami energiaholding az akkor még folyamatban lévő ügyletre hivatkozva elutasította . Az MSZP-elnök tavaly a „zárás” után is kereste az állami energiaholdingot. Erre válaszul július elején kaptak egy nagy adag iratot . Ebből kiderült például, hogy a Mátrai Erőmű az MVM további 26,4 milliárd forintos hitel- illetve tőkeinjekciójára szorult. A megküldött dokumentumok mindazonáltal ementáli-szerűen tarkállottak a kitakarásoktól és az adásvételi szerződéshez tartozó mellékletek is elmaradtak. Így többek között azt sem lehetett megállapítani, hogy a PwC mely megállapításán alapult a 17,44 milliárdos vételár. (Bár az összeg nagy részét állítólag a Mátrai tulajdonában lévő, de újonnan létrehozott hulladékfeldolgozó tette ki, ennek értékét bőven ellensúlyozzák az erőmű átalakításának elkerülhetetlen, több százmilliárdosra tartott, ilyformán az adófizetőkre lőcsölt költségei.) Két napra rá Tóth Bertalan pert indított az önkényes kitakarásoktól mentesített iratokért. Ennek alapján ismereteink szerint a Fővárosi Törvényszék április végén úgy döntött, hogy az MVM-nek – néhány személyes adatot leszámítva - mindennemű kitakarás nélkül ki kell adnia az összes igényelt iratot. A tanácsvezető bíró korábbi jogerős ítéletek, illetve alkotmánybírósági határozatok alapján úgy érvelt, hogy egy állami pénzzel gazdálkodó intézmény a kitakarásait nem indokolhatja úgy általában az üzleti titokkal. Vitás esetekben azt minden egyes pontnál tételesen bizonyítania kell. A bíróság az MVM védekezésében nem lelt ilyen érdemi pontokat. A bíróság mostani döntésével alátámasztotta, hogy az állam jogszerűtlenül próbálja meg takargatni és védeni Mészáros "nemstróman" Lőrinc érdekeit, ezért ki kell adniuk a teljes dokumentációt – közölte az ügy kapcsán megkeresésünkre Tóth Bertalan. Tudjuk, hogy Mészáros megvette az erőművet az állam elől olcsón, kivette belőle lényegében az összes pénzt, eladósította, és utána eladta az államnak drágán – tette hozzá. Éppen ez az a rablópolitika, ami ellen küzdünk, amely nem szól másról, mint a közpénzek minél gyorsabb és nagyobb megcsapolásáról, a meglévő értékek lerablásáról és a közösség érdekeinek semmibe vételéről – fogalmazott a pártelnök. Érik egy újabb, részletes adatokkal alátámasztott büntetőfeljelentés is, tiltott állami támogatást gyanítva pedig az Európai Bizottsághoz fordulnak. Az eljárástól azt várják, hogy a tiltott módon juttatott előny visszaszerezhető Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől az állam részére. Az erőművel kapcsolatban álló több ezer dolgozót, beszállítót, kisvállalkozót nem lehet az út szélén hagyni, a terheket pedig fizetni kell – szögezte le Tóth Bertalan. Az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre tegnap estig sem az MVM-től, sem a cég tulajdonosi jogait gyakorló Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől nem kaptunk választ.