nepszava.hu;

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;Szijjártó Péter;interjú;háború;Egyesült Államok;tv csatorna;energiaválság;

2022-10-30 15:19:00

Szijjártó ezúttal egy összeesküvés-elméleteket terjesztő amerikai csatornán magyarázta „békepártisággal” a magyar-orosz kapcsolatokat

Ha Trump nyert volna, nem tört volna ki a háború – ismételte meg.

Ezúttal egy összeesküvés-elméleteket terjesztő amerikai csatornán magyarázta „békepártisággal” Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt, hogy a magyar kormány a többi európai országhoz képest még kapcsolatokat ápol Oroszországgal – vette észre a 444.

Szijjártó a One America News Network (OANN) nevű csatornának adott interjút, amely amellett, hogy Donald Trump elkötelezett támogatója, számos szélsőjobboldali, összeesküvés-elméletekben utazó amerikai figurának adott már teret. A csatornán olyan hamis állítások hangzottak el, miszerint Kaliforniában be akarják tiltani a Bibliát, vagy hogy Soros György 14 évesen együttműködött a nácikkal. Mint arra rámutatnak, a The New York Times néhány évvel ezelőtti írásában megjegyezte, az OANN-nak még az amerikai jobboldal ilyesmire nyitott részén is alig akadt nézője vagy olvasója, de Trump előszeretettel hangosította fel a dolgokat, amelyeket ott hallott. Trump azután kezdte el reklámozni látványosan az OANN-t, hogy a Fox News-szal a viszonya rosszabbra fordult.

Idézik az MTI leiratát, miszerint Szijjártó egyebek között arról beszélt a csatornának, hogy

Majd rátért arra, hogy van egy „sejtésük”, amelyet nem tud bizonyítani, de ha az amerikai elnökválasztás 2020-ban másképp alakult volna, akkor ez a háború talán nem tört volna ki. Ha Nyugaton is vannak vagy lesznek erős vezetők, akik tudnak beszélni az orosz elnökkel a háború befejezéséről és a békéről, akkor az sokkal jobb helyzetet jelentene a mostanihoz képest.

Igaz, Trump a február 24-i invázió kezdetét követően először még méltatta Putyint, ám néhány nappal később megváltoztatta a véleményét. Később már nukleáris kardcsörtetésre is futotta tőle, és ő maga is népirtásnak minősítette azt, amit az oroszok művelnek Ukrajnában. Volt nemzetbiztonsági tanácsadója, a keményvonalas John Bolton pedig úgy vélekedett, hogy Orbán Viktor megadja magát Oroszországnak, azzal, amit művel, Magyarországnak árt.

Kitért még arra is, hogy lényegében Magyarország az egyetlen NATO-tagállam és azon kevés európai országok egyike, amelyek úgy döntöttek, hogy nem szállítanak fegyvereket, illetve Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely nem vesz részt az EU által az ukrán csapatoknak felajánlott képzési programban.

„Ez azért van, mert valakinek képesnek kell lennie arra is, hogy a béke hangján szóljon: ha nincs ilyen szereplő, akkor sokkal bonyolultabb lenne a valós béketárgyalásokhoz eljutni” – mondta el Szijjártó.

Kitért arra is, hamarosan lesz egy G20-csúcstalálkozó, és lehetőség van arra, hogy az orosz és az amerikai elnök is személyesen ott legyen. Ha ott lesznek, akkor szerinte nagyon bonyolult lenne mindkettőjük számára, hogy megmagyarázzák a világ nyilvánosságának: mégis miért nem találkoznak.