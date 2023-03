nepszava.hu;

Magyarország;Lengyelország;Izrael;Benjamin Netanjahu;tüntetések;Törökország;cikk;The New York Times;igazságügyi reform;

2023-03-29 14:26:00

NYT: A magyar és a lengyel példa is hozzájárulhatott a Netanjahu-féle igazságügyi reform elleni nagyszabású ellenzéki összefogáshoz

Kim Lane Scheppele, a Princeton Egyetem professzora levezette, miként csúszott át Magyarország egypártrendszerbe. Kiemeli, hogy a világ nem kapcsolt, mert Orbán nem úgy járt el, mint előtte az autokraták.

A magyar és a lengyel példa is hozzájárulhatott a Netanjahu-féle igazságügyi „reform” elleni nagyszabású ellenzéki összefogáshoz – írja a The New York Times, amit a hvg360 vett észre.

Az Emily Bazelon szerző jegyezte írás szerint a tapasztalatok arról győzték meg a tömegeket, hogy a „reform” valójában aláássa a demokráciát, nem pedig erősíti, ahogyan azt Benjámin Netanjahu miniszterelnök állítja.

Ebben kulcsszerepe volt annak – mondja Janiv Roznai, a herzlíjai Reichman Egyetem jogászprofesszora –, hogy

Emlékeztetnek arra, Magyarországon Orbán Viktor egy sor esetben átírta az alkotmányt. Azzal kezdte, hogy módosította a bírák kinevezésének rendszerét, a parlament jelentős beleszólást kapott a posztok betöltésébe, javarészt pont úgy, ahogyan Benjámin Netanjahu szeretné ezt megvalósítani. Izraeli kollégájához hasonlóan a magyar vezető is azt bizonygatta, hogy az átalakítással „csak megerősíti a demokráciát”, és hogy a módszer „nagyon hasonlít ahhoz, ami az USA-ban van”. Ezt az érvet az izraeli koalíció szintén átvette, noha az országban nincsenek olyan pótlólagos fékek és ellensúlyok, mint az Egyesült Államokban.

Megjegyzik azonban, hogy a magyaroknál nem volt tényleges ellenállás az igazságszolgáltatás felforgatásával szemben. Kibővítették az Alkotmánybíróság létszámát, és a hatalom töltötte fel az embereivel az új helyeket. Majd az új testület jóváhagyta a bírák nyugdíjkorhatárának leszállítását, illetve a választási törvény módosítását. Utána egy sor más lépés következett, ideértve, hogy a kormány eltörölte az Alkotmánybíróság bizonyos döntéseit. Azon felül megszerezte a Médiatanács, az Országos Választási Bizottság, és más alapvető intézmények ellenőrzését.

Addig ugyanis az volt a forgatókönyv, hogy jött a puccs, és masszívan megsértették az emberi jogokat. De ha szabad és tisztességes választásokon jut hatalomra az autokrata, aki azt követően szépen lebontja az alkotmányt, sokan úgy gondolják, hogy ez belefér a demokratikus keretekbe. Ám valójában két vállra fektették a jogállamot. Izraelben viszont éppen az látszik, hogy sikerült elfogadtatni a közvéleménnyel: csakis szabad választásokkal nem lehet szavatolni a demokráciát, mert az önmagában nem elegendő. Roznai ezt úgy fogalmazta meg a The New York Timesnak, hogy a demokrácia lényege a többség uralma, de ez nem elegendő. Szükség van a hatalmi ágak szétválasztására, a bírói önállóságra, a jogvédelemre. És ezt látják az izraeliek.