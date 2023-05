MTI-Népszava;

korrupció;EP;Európai Bizottság;Deutsch Tamás;uniós források;jogállamiság;gender;dollárbaloldal;

2023-05-14 10:46:00

Most Deutsch Tamás találta meg a magyarázatot a csak nem érkező uniós pénzek okára

A fideszes EP-képviselő szerint az uniós parlament „korrupciós fantomokat” lát majd nálunk, ahol pedig minden nagyon szép, minden nagyon jó. A valóság azonban egészen mást mutat.

A magyar kormány által már régóta hangoztatott magyarázattal, sőt az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet, az Európai Tanácsot érintő egyre hosszabb bűnlajstrommal állt elő Deutsch Tamás a Kossuth rádió e heti Vasárnapi újság című műsorában annak kapcsán, hogy miért nem jönnek még mindig Magyarországra az uniós források. Az indokok mintegy összefoglalásaként a Fidesz EP-képviselője kijelentette: „az Európai Bizottság a magyar dollárbaloldal és az európai baloldal nyomására, politikai okból tartja vissza a Magyarországnak járó uniós fejlesztési forrásokat”.

A politikus fel is tárta, hogy szerinte szó sincs itt semmiféle korrupcióról, vagy jogállami hiányosságokról, hanem: az Európai Unió legkülönbözőbb intézményeinek koncepciós eljárásairól, hazugságokról, rágalmakról, csúsztatásokról, minden alapot nélkülöző, egyre durvább politikai minősítésekről. Megnevezte az okokat is, ekképpen: „Magyarország elutasítja az illegális migrációt, ezzel szemben Brüsszel migránssimogató politikát folytat és ezt próbálja letolni a tagállamok torkán”. Majd a következő kifejezéseket sorolta: „genderideológiai őrület, genderpropagandisták, genderideológia zászlóvivői”. Szerinte a magyar gyermekvédelmi törvény nem engedi, hogy kicsavarják a szülők kezéből a gyermekük nevelésére vonatkozó, elidegeníthetetlen jogukat.

Deutsch az orosz-ukrán háború esetében hazánk úgynevezett békepártiságát hangoztatta, mondván, hogy Brüsszel háborúpárti, egy héjaálláspontot képvisel, elhibázott szankciós politikát folyta”. Szerinte amúgy minden rendben van, hiszen Magyarország szakmai kérdésekben tavaly novemberben és idén is egyetértésre jutott az Európai Bizottsággal, mégsem engedtek hozzáférést az európai uniós fejlesztési forrásokhoz, szerinte teljesen jogszerűtlenül.

– Az Európai Tanács Általános Ügyek Tanácsa május végén 11. alkalommal tart meghallgatást a 7-es cikkelyes eljárás keretében, de semmi újat, semmi konkrétat nem mondanak, ám folyamatos lesz a vádaskodás, az előre megfogalmazott ítélet elmondása – vélekedett Deutsch Tamás, majd megjósolta, hogy május 31-én, amikor újra magyar vita lesz az EP-ben, „ugyanazok a magyargyűlölő, nagyon agresszív, hungarofób hangokat megfogalmazó baloldali és néppárti politikusok fognak felállni, majd a magyar dollárbaloldal képviselői is, és mindenféle gyalázatos rágalmakat fogalmaznak meg”. Ezen felül ugyancsak tudni vélte, hogy az EP költségvetési ellenőrző bizottságának hamarosan hazánkba érkező tagjai „mindenféleképpen korrupciós fantomokat fognak Magyarországon látni, mindenféleképpen azt fogják érzékelni, hogy romokban a jogállamiság”.

Noha nemrég Varga Judit igazságügyi miniszter is hasonlóan, „az ördögi brüsszeli rendszerre” hivatkozott, hogy miért is nem jönnek az uniós források, Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő, a strasbourgi korrupcióellenes munkacsoport társelnöke a közelmúltban világossá tette, hogy egyetért Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel abban, hogy az uniós források nem Brüsszel vagyonát képezik. Azonban hozzátette: „De nem is Orbán oligarcháié, hanem a magyar embereké! Úgyhogy tessék végre véget vetni a korrupciónak!”

Ezzel együtt lapunkban a héten jelent meg egy nagy összeállítás gyermekvédelmi szakemberek véleményeit csokorba gyűjtve arról, hogy Magyarországon valójában nem a gyermekvédelmi rendszer valódi problémáival, hanem egy nem létező, láthatatlan ellenséggel harcol a kormány, amikor egyebek mellett az úgynevezett genderkérdést állítja politikája középpontjába.