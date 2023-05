M.A.;

2023-05-18 10:11:00

A rendőrség hosszan sorolja, milyen eljárások indultak a tüntető diákok ellen, újabb gyanúsítások is lesznek

A „jogellenes gyűlés erőszakos résztvevői” között országgyűlési képviselők is vannak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság számos büntetőeljárást kezdeményezett „a Karmelita Kolostornál történt rendbontások miatt”, és további gyanúsítások várhatóak – közölte honlapján a rendőrség, majd részletesen ismertették, pontosan milyen büntetőügyek vannak folyamatban a korábbi, könnygázba fojtott tiltakozásokkal kapcsolatban.

A közlemény szerint a rendőrség hivatalos személy elleni erőszak miatt a Központi Nyomozó Főügyészségen tett feljelentést az április 24-én, a Budai vár területén az építési kerítéselemek megrongálása, majd azt követően a rendőröket ért támadás kapcsán „a jogellenes gyűlés több erőszakos résztvevőjével, köztük országgyűlési képviselőkkel szemben”. A be nem jelentett gyűlés szervezője ellen gyülekezési joggal visszaélés miatt indult szabálysértési eljárás – teszik hozzá.

A május 3-ai eseményekre áttérve azt írták: „a kerítéselemek ismételt ledöntése, megrongálása, az építési területre történő jogellenes behatolás és a rendőröket ért támadás” miatt hivatalos személy elleni erőszak gyanújával kezdeményeztek eljárást a Központi Nyomozó Főügyészségen. Az arcukat maszkkal eltakaró résztvevőkből eddig tíz embert azonosítottak, közülük hármat már ki is hallgattak „az egyesülési és a gyülekezési szabadság megsértése vétség megalapozott gyanúja miatt”. Mások festékszóróval rongáltak, valaki a várfalat is lefestette, illetve biztonsági kamerát törtek össze – rongálás gyanúja miatt eddig három ember ellen indult eljárás. Garázdaság miatt is nyomoznak, és már több mint húsz feltételezett elkövetőt azonosítottak.

Hozzátették, hogy az építési területet határoló kerítéselemeket május 9-én reggel újra megrongálták és eltávolították, így a Budapesti Rendőr-főkapitányság rongálás miatt indított büntetőeljárást.

A nyomozások valamennyi bűnügyben folyamatban vannak, melynek során további gyanúsítások várhatóak.

A legutóbbi demonstrációról lapunk itt számolt be részletesen. A tüntetők az ADOM Diákmozgalom, és a Szülői Összefogás Közösség felhívására gyűltek össze tiltakozni a pedagógusi jogállás megváltoztatása és az ellen, hogy korábban a Karmelita kolostor előtt a rendőrök könnygázzal fújták le a tüntető diákokat.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nemrég közölte: kilenc olyan fiatal képviseletét vállalták, akiket Karmelita kolostornál előállítottak vagy igazoltattak az arcuk eltakarása miatt, és panaszeljárást is terveznek a rendőrség aránytalanul erőszakos fellépése miatt. A diákok most pénteken is utcára vonulnak, a szervezők megmutatnák a kormánynak, hogy nem félnek.