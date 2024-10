- Hiába az állami pluszforrás, szeptemberben 108 milliárd forintra ugrott a költségvetési intézmények lejárt adóssága

rendőrség;államháztartási hiány;tartozás;közintézmények;adósságállomány;Magyar Államkincstár;kórházi adósság;

2024-10-30 05:55:00 CET

Ellentmondásos folyamatok jellemzik az államháztartás gazdálkodását: szeptemberben némileg váratlanul csökkent a hiány, ugyanis a költségvetési gazdálkodásban 234,2 milliárd forintos többlet keletkezett, így a deficit 2624,5 milliárd forintra csökkent. Az egyenleg javulása látszólagos, ugyanis az javarészt egy nagyobb uniós átutalásnak volt köszöntő. Eközben 108 milliárd forintra ugrott a költségvetési szervek lejárt adóssága, vagyis az egyetlen hónap alatt 20 milliárd forinttal, illetve 22 százalékkal emelkedett, ami arra utal, hogy a költségvetés közel sem stabil, a kormány visszafogja a közintézmények finanszírozását, így azok nem tudnak fizetni a beszállítóiknak.

A szeptemberi kifizetetlen tartozás az elmúlt évek és hónapok tükrében is magasnak mondható, ugyanakkor még messze nem éri el a márciusi 134 milliárd forintos rekordállományt. A csúcs után pluszforrásokkal mérsékelték az intézmények adósságát, de az így sem tudott 79 milliárd forint alá menni, sőt augusztusban és szeptemberben összesen 28 milliárd forinttal nőtt is.

A Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint szeptemberben

a lejárt adósságállomány több mint háromnegyede, 76 milliárd forint az állami egészségügyi intézményeknél halmozódott fel.

A kórházak adóssága ennél lényegesen magasabb lehet, ugyanis a nagy adósoknak számító klinikák egyetemi alapítványi fenntartásba kerültek az elmúlt években, így bár az utolsó fillérig közpénzből működnek, mégsem tartják nyilván adósságaikat a költségvetési intézmények között. Ezzel együtt is a 76 milliárdos tartozás arra utal, hogy a kórházak tavaszi adósságrendezése nem oldotta meg a problémákat, az egészségügy továbbra is alulfinanszírozott:

az egészségügyi intézményi adósság idén márciusban elérte a 90 milliárdos csúcsot, az adósságrendezési eljárás keretében a lejárt tartozások közel felét sikerült eltüntetni.

Júliusban 46,7 milliárdra csökken az lejárt állomány, ez nőtt két hónap alatt 76 milliárd forintra. Látva a dinamikusan növekvő adósságot, a kormány még az idén újabb kórházi adósságrendezésre készül, erről Takács Péter egészségügyi államtitkár beszélt egy konferencián, amiről korábban a Népszava is beszámolt. Sőt az ígéretek szerint visszamenőlegesen havi 12,5 milliárd forint plusz finanszírozást is kapnak a kórházak, ami elegendő lehet az eddig felhalmozott tartozások rendezésére.

Ugyanakkor nemcsak a kórházak, de a rendvédelmi szervek is pénzhiánnyal küzdenek: szeptember végén a rendőrség lejárt adóssága 22 milliárd forint volt, ez az elmúlt hónapokban is ezen a szinten mozgott, annak ellenére, hogy a költségvetésből több esetben kapott milliárdos kisegítést a rendvédelem. A kincstári adatok alapján úgy tűnik nemcsak a kórházak, de a rendőrség is konszolidációra szorul, és emelni kellene a költségvetési fejezet támogatását is.

A MÁK adatai még a Közbeszerzési Főigazgatóságnál mutattak ki nagyobb tartozásállományt, 3,2 milliárd forint értékben, illetve a kormányhivatalok is 2,8 milliárddal tartoztak adósaiknak. Az elmúlt hónapokban nagyobb adósságállomány keletkezett a büntetés végrehajtásnál is, de szeptemberben itt csak 852 millió forint lejárt számlát nem fizettek ki, míg az állami közoktatási intézményeket felügyelő Klebelsberg Központok 401 millió forintos lejárt adósságot jelentettek.