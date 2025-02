- Vitályos Eszter: A kormány zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszak minden formájával szemben

rendőrség;nők elleni erőszak;Vitályos Eszter;

2025-02-12 09:50:00 CET

Egyetlen segélykiáltás sem maradhat válasz nélkül! A kormány zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszak minden formájával szemben – közölte kedd este Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A Facebook-oldalán közzétett videójában – utalva a lakástűzben meggyilkolt japán nő ügyére – Vitályos Eszter kiemelte, a kormány üdvözli a rendőrség gyors és átfogó intézkedését, a tragédia körülményeivel kapcsolatos mulasztások kivizsgálását.

„Az országos rendőrfőkapitány által elrendelt felülvizsgálat, az ennek kapcsán meghozott döntések a kormány teljes támogatását élvezik. Minden, az elmúlt évben hozott valamennyi elutasító, illetve bűncselekmény vagy bizonyíték hiányára alapozott nyomozást megszüntető határozatot újra kell vizsgálni. A folyamatban lévő ügyek esetében pedig fokozott szakirányítói felügyeletre van szükség” – mondta a kormányszóvivő. Hozzátette,

„a kormány zéró toleranciát hirdet a nők elleni erőszak minden formájával szemben. Így volt ez korábban is, és nyomatékosítjuk, ezután sem lesz másképp. Sőt, felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy a családon belüli erőszak megelőzése, a gyengék, a nők védelme közös felelősségünk. Nem maradhatunk csendben, ha bántalmazást tapasztalunk.”

Vitályos Eszter közölte, a tragédia rávilágított a hiányosságokra, de mindenkit biztosított arról, hogy a kormány nem tétlen.

„Az eddigi eredményeket tovább erősítjük, átfogó reformot kezdeményezünk, hogy Magyarország minden nő számára biztonságos otthon legyen”

– jelentette ki. Majd kiemelte, kulcsfontosságúnak tartják a rendőrök érzékenyítő tréningjének kibővítését, ami nem opció, hanem kötelezettség minden rendvédelmi dolgozó számára.

„Célunk egy olyan rendőrség kialakítása, amely még nagyobb empátiával és szakértelemmel kezeli a családon belüli erőszak eseteit”

– mondta, és leszögezte, „nem lehet, hogy tétlenül nézzük a bántalmazásokat, egészen addig amíg vér nem folyik”. Végül kiemelte, a kormány azért dolgozik és minden erővel azon van, hogy senki se maradjon hatékony segítségnyújtás nélkül. „A kapcsolati erőszak nem magánügy. Mondjuk el még hangosabban, mindenkinek van segítség, senkit nem hagyunk magára” – fogalmazott a kormányszóvivő.

Fülöp Gergely, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kommunikációs osztályának vezetője keddi sajtótájékoztatóján közölte, hogy az V. kerületi rendőrkapitányságon öt fővel szemben fegyelmi eljárás indult. Fülöp Gergely a szakmai hibákért elnézést kért, és közölte, Budapest rendőr-főkapitánya ezen kívül elrendelte, hogy bővítsék ki a családon belüli erőszak témában érzékenyítő tréningre kötelezett kollégák létszámát.

Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálatának szolgálatvezetője elmondta, az eset kapcsán az országos rendőr-főkapitány a bűnügyi főigazgatóság útján

elrendelte a kapcsolati erőszak miatt tett feljelentések ügyében az elmúlt évben hozott valamennyi elutasító határozat felülvizsgálatát országszerte,

a bűncselekmény vagy bizonyíték hiányára alapozott, nyomozást megszüntető határozatok felülvizsgálatát ugyancsak országosan, az elmúlt év vonatkozásában,

a folyamatban lévő ügyek fokozott szakirányítói felügyeletét. Így nemcsak az ORFK, hanem a területi rendőri szervek is szakirányítói jogkörükben eljárva kötelesek a kapcsolati erőszak miatt folyó ügyekben ezt a tevékenységüket fokozott körültekintéssel és felelősséggel végezni.

A rendőrség múlt szerdán kért bocsánatot a lakástűzben meghalt nő ügyében folytatott kommunikációja miatt. Gál Kristóf akkor közölte, ez a megengedhetetlen stílus sajnálatos módon árnyékot vet arra a szakmai munkára, amelyet a nyomozók, helyszínelők és szakértők ebbe az ügybe fektettek. Hozzátette, hogy az országos rendőrfőkapitány a kommunikációs gyakorlat felülvizsgálatát rendelte el.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón úgy vélte, az ügyben nemcsak a rendőrségi, hanem a bírósági gyakorlatot is felül kellene vizsgálni. Arra a felvetésre, hogy esetleg ratifikálni kellene a kapcsolati erőszak áldozatainak a védelmére hivatott isztambuli egyezményt, a miniszter nemleges választ adott, mert szerinte ez nem jelentene előrelépést. Úgy vélte, nincs olyan, a párkapcsolaton belüli erőszak megelőzéséről szóló intézkedés benne, amit a kormány nem vezetne be, vagy nem vezethetne be. Nem az a baj, hogy nincs jogi eszköz, hanem az, ha egy nehéz helyzetet valaki rosszul értelmez és hibát követ el – jelentette ki.