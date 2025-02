- Lázár János: Majd 2026 után fellépek Fanta-ügyben a magyar élelmiszer-biztonság alkalmatlan vezetői ellen

Lázár János;hibák;Strabag;élelmiszer-biztonság;M30;magyar hatóságok;Fanta;

2025-02-18 18:57:00 CET

Kiválóan, meg vannak kötve a szerződések – mondta Lázár János a Népszava kérdésére, hogy hogyan is áll a pályaudvari vécék általa ígért felújítása. Az építési és közlekedési miniszter hétfőn a Borsod megyei Szikszón egy lakossági fórumon vett részt, amelyet egy közlekedési probléma, az ott lezárt autópályaszakasz miatt megnövekedett helyi forgalom miatt tartottak az aHang szervezésében. A fideszes politikus előre is elnézést kért minden borsoditól, akit hátrány ért az M30-as sztráda lezárása következtében. – Az utat az üzemeltető nem szórakozásból, nem az önökkel való kicseszés céljából zárta le az üzemeltető, hanem az önök biztonsága érdekében – mondta a tárcavezető, aki szerint nehéz volt kideríteni, hogy mi is történt pontosan. A lezáráskor az autópálya-üzemeltető felhívta a kivitelezőt, hogy „garanciával tartozik, azonnal javítsa ki a hibát”.

Lázár János mellett szót kapott a Pont MI nevű, a tavaly júniusi önkormányzati választáson Miskolcon a Fidesszel szövetségben indult egyesület aktivistája, Gyenes Gábor is. Ő azt mondta, hogy megrendült az itt élők bizalma, nem csak a mérnökökben, kivitelezőkben, de a hatóságokban, sőt, magában az Építési és Közlekedési Minisztériumban is. Hogy mi pontosabban a sztráda hibája, arról egyik felszólaló sem beszélt, de Lázár János így magyarázta a történteket: „Nem akartuk futni hagyni a Strabagot. A cég 50 milliárd forintért vállalta ennek az útszakasznak a kivitelezését, és mi azt mondtuk, tessék csak visszamenni, és megcsinálni az utat. Átbaszni sem akartuk hagyni magunkat, ezért, amikor a Strabag azt mondta, hogy ez vagy az a hiba, akkor megbíztuk a budapesti BME-től, hogy tisztázzuk pontosan, nem fogadtuk el a kivitelező állítását”.

Lázár János magyarázkodását láthatóan nem fogadták el a jelenlévők. – A kivitelező egy személyben mindenért felel. Nem csodálom, hogy a Strabag nem jött el ide, menekül a felelősség elől, de le is fogjuk rajta verni, mert a mindez nekik ötmilliárd forintjukba kerül – hangoztatta, azonban Szalóki Viktor, az aHang politikai igazgatója felvetette, hogy éppen Lázár János tárcája nem engedélyezte, hogy a Strabag és a BME részt vegyen a fórumon. – Én annak a meghallgatására nem vagyok hajlandó, hogy a Strabag elmondja, miért akart többet keresni, vagy hogy gondolta. Vállaltak valamit, de azt nem, illetve rosszul teljesítette, rossz munkát végzett, amit le kell rajta verni. A BME hivatalos vizsgálata olyan adatokat és információkat tartalmaz, amelyek nyilvánosságra kerülése a Strabagot erősítené – mondta sejtelmesen Lázár János, de a fórum résztvevői a miniszteren kérték számon, hogy közpénzről, akár magyar, akár uniós pénzről is van szó, és az itt élők kifizették az autópálya-matricát, amiért nem kapnak szolgáltatást.

A fideszes politikus kötötte az ebet a karóhoz, mondván, a Strabagot ő nem hajlandó az ügyből kiengedni, mert azt gyanúsítja, hogy a hiba, a „fő bűn” a kivitelezőnél történt. – Ha ezt a hibát a Strabag nem ismeri el, vitatja, akkor el kell hagynia Magyarországot – jelentette ki, megjegyezve, hogy utóbbin dolgozik folyamatosan éjjel és nappal. A fórum résztvevői azonban a miniszter szavaival egyáltalán nem hagyták „átbaszni magukat” és kiderült, bizony a dühös szikszóiak a tárcát és a minisztert is felelősnek tartják, szavahihetőségét kétségbe vonják.

– Úgy támadjanak, úgy csesztessenek, hogy közben a Strabagnak ne segítsenek – reagált erre a Fidesz politikusa, aki mindenképpen úgy állította be, hogy itt nem más, mint egy külföldi vállalat áll a magyar emberekkel szemben. Ezzel szemben volt aki felvetette, hogy aLázár mezőhegyesi birtokán bezzeg vízágy is jut a teheneknek, ám a miniszter szerint a tehenek olyan különleges bánásmódot, „tartást” igényelnek, mint az emberek. Az ugyanakkor elismert, hogy miután az emberek, akik kifizették az autópálya díjakat, valamilyen kompenzáció megilleti. – Ki fogom számolni, hogy a borsodiak egy évben mennyi autópálya-matricát vesznek, és az egy évvel ezelőtt kezdődött lezárás, még legalább háromnegyed évig tart, tehet velem lehet beszélni a kompenzációról, még alkudozni is lehet, hogy mindenkinél maradjon egy kis pénz – tette hozzá. Még megjegyezte, hogy ő szavazatokat jött gyűjteni, s ezt kis fricskának szánta az őt gyalázóknak. Minderre a közönség felhördült, a szervezők pedig figyelmeztették, hogy ez nem kampányrendezvény, de nem is vicces.

A fórum végeztével Lázár János a hosszabban is válaszolt a Népszava kérdéseire. Így arról, hogy minden korábbi, több száz milliárd forintos ígérete a vasútfejlesztésről, „megvalósulás” alatt áll, szerinte már most is „épülnek vasutak” Békés megyében, az Alföldön, Észak-Magyarországon, az ipari parkoknál, az ország számos pontján, amiről azért kétségtelenül elismerte, hogy kevés. Példaként említette a Belgrád-Budapest vonalat, amit szerinte sokan tudnak majd használni, igaz, azt sem mindenki, leginkább a budapestiek és több alföldi település lakója. Lázár János panaszkodott az EU-ra, hogy „politikai okokból visszatartja a pénzeket”, amelyeket sajnos nem tudnak a vasútra költeni, ezért a „baloldal” a hibás. Ehelyett magyarországi pénzből inkább költenek az autópályákra, amelyekre az EU amúgy sem adna forrást.

Lapunk kérdésére, hogy a Fanta üdítő magasabb narancstartalmáért továbbra is harcol-e, Lázár azt mondta, kifejezetten irritálja, ha „a magyarokat hülyének nézik, és egy nyugati nagyvállalat rosszabb minőségű terméket ad egy magyar embernek, mint egy osztráknak, olasznak, németnek vagy franciának. Arra a tényre, hogy a Fantának minden országban más a narancstartalma, a politikus úgy reagált, hogy hazugság. Felvetettük, hogy korábban éppen emiatt a magyar élelmiszer-biztonság vezetőit is alkalmatlannak nevezte, s most tervez-e velük szemben valamilyen lépést. – Igen, 2026 után, ha a választáson megkapjuk (a Fidesz) a bizalmat, akkor fel kell lépni – válaszolta Lázár János, megjegyezve, hogy nagy élelmiszerláncoknak és -gyártóknak nagy befolyásuk van a magyar élelmiszer-biztonsági szervezetekre. Azt, hogy korrupcióra kell-e gondolni, az újságírók oknyomozására bízná az építési és közlekedési miniszter, akinek csak „sejtései” vannak, hogy a Lidl-vel, az Aldival és a többi nyugati élelmiszerlánccal kesztyűs kézzel bánnak a magyar hatóságok.