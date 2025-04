Orbán Viktor szerint komoly kihívás a Tisza Párt

politika;Magyarország;interjú;Orbán Viktor;youtube;

2025-04-17 20:24:00 CEST

A miniszterelnök az ÖT YouTube-csatornájának adott interjúban beszélt erről. Nem tűr kuplerájt vagy belső hadakozást a kormányában.

„Szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély, hogy értelmesen lehet beszélgetni” – jelentette ki Orbán Viktor az ÖT YouTube-csatornának adott interjúban.

A miniszterelnöktől évek óta eredménytelenül próbál interjút kérni a nem a Fidesz holdudvarához tartozó média – a legutóbbi ilyet 2007-ben, még ellenzékben adta az akkor még nem a NER égisze alatt működő Indexnek –, Orbán Viktor ezt a ma esti beszélgetést saját maga harangozta be a Facebook-oldalán. „Hont vs Orbán. A derbi ma este hétkor az ÖT YouTube-csatornáján” – írta a kormányfő, a címben szereplő vs. azonban a beszélgetés alapján túlzás, Orbán Viktor ugyanazt mondta, amit a Fidesz-közeli médiának is mondott volna.

A műsorvezető, Hont András először arról faggatta a miniszterelnököt, minek köszönheti a látogatást, miután eredetileg a miniszterelnök politikai igazgatóját, Orbán Balázst hívták meg, Orbán Viktor úgy válaszolt: – Szívesen elmegyek mindenhova, ahol van esély, hogy értelmesen lehet beszélgetni. A következő kérdésre, hogy ezt lehet-e úgy érteni, hogy független YouTube-csatornáknál is tiszteletét teszi-e majd a későbbiekben, például a Partizánnál. a miniszterelnök megismételte, amit mondott.

Amikor a műsorvezető arról kérdezte, hogy miként került Rogán Antal amerikai szankciós listára, és miért került le, Orbán Viktor azt mondta, azért mert az Egyesült Államokban hosszú éveken keresztül egy baloldali-liberális kormányzat volt számos követeléssel Magyarországgal szemben. – Ezek közül egyet sem hajtottunk végre, és amikor elvesztették a választást, bosszúból még belénk rúgtak egyet. Jöttek a republikánusok, és mondták, hogy ez nem fair – mesélte. Arra a felvetésre, hogy lesz-e ára annak, hogy a miniszter lekerült a szankciós listáról, érdemben nem válaszolt.

Lehetett tudni, hogyha a hozzám legközelebb álló embert akarják megtámadni a kormányban, akkor az két lehetőséget takar: Gulyás Gergelyt vagy Rogán Antalt

– mondta. Arra a kérdésre, vannak-e hatalmi harcok kormányban Orbán Viktor úgy válaszolt, a miniszterelnök személyisége meghatározza, hogy milyen egy kormány működési rendje. – Nálam rendetlenség nincs. Sokfajta hiba történhet, de egy dolog nem fordulhat elő, hogy kupleráj, fejetlenség, belső hadakozás vagy lökdösődés van, mert úgy nem lehet dolgozni. Megjegyezte, nem véletlen, ha visszatekintünk, a legkevesebb személycsere más kormányokkal összevetve Magyarországon.

A Media1 december eleji cikke szerint, miután távozott az Átlátszó oknyomozó portáltól Hont András újságíró, Ceglédi Zoltán politikai elemzővel közösen médiavállalatot alapított Ötmédia néven, amely voltaképpen egy véleményközpontként funkcionál, és partnere az ÖT műsorait sugárzó ATV mellett az Index is.