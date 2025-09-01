Döntött a jegybank, 41 év fölött is elegendő lesz a 10 százalékos önrész az első lakás megvásárlásához

MNB;korhatár;eladósodás;lakásvásárlás;eltörlés;magas jövedelem;Otthon Start Program;

2025-09-01 18:35:00 CEST

Legalábbis, ha az Otthon Start program keretében vesznek fel hitelt. Szigorítás viszont, hogy ha a lakásvásárló magasabb, a keresetének 60 százalékát elérő eladósodást szeretne, nettó 800 ezer forintos jövedelmet kell igazolnia.

Eltörli a 41 éves életkori limitet a Magyar Nemzeti Bank (MNB), ennek köszönhetően nemcsak a fiatal, hanem minden elsőlakás-vásárló számára megnyílik a lehetőség a 10 százalékos önerő kihasználására. A jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályozás viszont szigorodik, a magasabb (a kereset arányában 60 százalékos) eladósodottsághoz 600 ezer forint helyett már 800 ezer forint igazolt nettó jövedelemre lesz szükség – írja a Portfolio az MNB közleményére hivatkozva.

– A hitelezési folyamatok gördülékenységének támogatása érdekében a jegybank 2025. szeptemberben eltörli az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó kedvezőbb hitelfedezeti előírások (önerőelvárás) alkalmazásához tartozó életkori megkötést. Emellett 2026. októbertől tovább erősödnek a jelzáloghitelek stabil finanszírozására vonatkozó elvárások – hangsúlyozta a jegybank, kiemelve, hogy emiatt, és az elmúlt évek béralakulását lekövetve 800 ezer forintra emelkedik a magasabb jövedelemarányos eladósodottságra lehetőséget adó jövedelmi küszöbérték.

– A hazai lakó- és kereskedelmi ingatlannal fedezett kitettségek esetén is 1-1 százalékos rendszerkockázati tőkepuffert kell képezniük a hitelintézeteknek 2026. január 1-jétől – tették hozzá. Az MNB szerint az elfogadott változtatások erősítik a bankok sokkellenálló-képességét és finanszírozási szerkezetét, mérséklik az ingatlanpiaci rendszerkockázatok növekedését és támogatják a hitelezési folyamatok gördülékenységét. Állítják, az életkori korlát eltörlése támogatja a hitelezési folyamatok gördülékenységét az átalakuló piaci környezetben. Szintén a hitelezési folyamatok hatékonyságát erősíti, hogy a magasabb hitelfedezeti mutató limit igénybevételére jogosult elsőlakás-vásárló ügyfeleket 2025. decembertől jóval kisebb adminisztráció mellett, az ingatlannyilvántartásból való lekérdezés útján lesznek kötelesek azonosítani a hitelnyújtók.

A Portfolio cikke ugyanakkor megjegyezte, az elsőlakás-vásárlók definíciójára viszont nem tér ki a közlemény, ezért – ha ebben nem jön változás, – a jelenlegi szabályozás értelmében az Otthon Start hitelnél sem lesznek jogosultak a 10 százalékos önerő kihasználására azok a hitelfelvevők, akiknek már van 50 százalékot elérő tulajdonrészük lakóingatlanban. A Pénzügyi Stabilitási Tanács döntése nyomán az adósságfék szabályokat módosító rendelet várhatóan a következő napokban jelenik meg a Magyar Közlönyben.