EU;Szerbia;ellenzék;lejáratás;Magyar Távirati Iroda;orosz titkosszolgálat;

2025-09-15 17:45:00 CEST

E szerint Szerbiában nem tüntetéshullám, hanem zavargások vannak, amögött az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége áll, és „ukrán mintára” döntenék meg a hatalmat.

„Orosz hírszerzés: az EU hatalomváltást kíván elérni Szerbiában” címmel közölt lejárató hírt az Magyar Távirati Iroda, ahogy egy hónappal ezelőtt Magyar Péter elleni kampányszöveggel a magyar, most a szerb belügyekbe beavatkozva. – A szerbiai utcai megmozdulások sok tekintetben az Európai Unió felforgató tevékenységével függnek össze, amelynek célja, hogy Brüsszelhez lojális vezetés kerüljön hatalomra az országban – állította az MTI az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának hétfői közlése alapján. Sőt – a 2014-es ukrajnai narancsos forradalomra utalva – idézték, hogy „az Európai Unió a szerb »Majdant« készíti elő”.

– Az orosz kémszolgálat szerint a fiatalok részvételével zajló szerbiai zavargásokat sokban az Európai Unió és tagállamainak felforgató tevékenysége eredményezte. Az európai liberális fősodor célja, hogy a legnagyobb balkáni országban Brüsszel iránt engedelmes és lojális vezetést juttasson hatalomra – közölték szöveghűen az SZVR közleményét. Hozzáfűzték, hogy a közlemény szerzői szerint az európai elitnek sok mindent sikerült elérnie: a fiatalok radikalizálódnak, a békés tiltakozásról a forradalmi harci módszerekre és az erőszakra térnek át. ám a Nyugat által számos országban sikerre vitt színes forradalom forgatókönyve Szerbiában mégis kudarcot vall.

Mindennek okát abban nevezték meg, hogy a szerb társadalomban erős maradt a hazafias hangulat, az ortodox egyház egyesítő hatása, valamint „a NATO agressziójának és az ország bombázásának emléke”. Azt is tudni vélik, hogy az európai elitek úgy döntöttek: november 1-jét, az újvidéki főpályaudvar beton előtetője összeomlásának évfordulóját arra fogják felhasználni, hogy a helyzetet a saját javukra fordítsák.

– A törekvésben a fő a hangsúlyt a szerb fiatalok agymosására és az úgynevezett fényes európai jövő reklámozására helyezik, ebben és a mozgósításban pedig különleges szerepet szánnak a független médiának, amelyet demokratikus európai pénzekkel támogatnak – fogalmaztak gunyorosan, s mindezt a magyar állami hírügynökség minden kommentár nélkül közölte, majd felsorolta az orosz szolgálat listáján szereplő – az EU-tól – jelentős pénzügyi támogatáshoz jutó „Brüsszellel kapcsolatban álló nem kormányzati szervezetek” és médiumok listáját.