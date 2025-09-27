Orbán Viktor Volodimir Zelenszkijnek: Elnök úr, hagyja abba a zaklatásunkat!

Európai Unió;NATO;Ukrajna;Orbán Viktor;Volodimir Zelenszkij;

2025-09-27 20:47:00 CEST

A miniszterelnök szerint az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna.

Az EU és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna – írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este az X-en közzétett bejegyzésében.

„Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül” – fogalmazott a kormányfő. Orbán ezután Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek üzenve azt írta, hogy „elnök úr, minden tisztelettel: hagyja abba a zaklatásunkat!”

Az Ukrajna és Magyarország közötti, egyébként is feszült viszony a héten tovább romlott, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint a hadsereg több esetben észlelte, hogy valószínűleg magyar felderítő drónok sértették meg Ukrajna légterét. Az ukrán vezérkar a közösségi médiában egy beszámolót is közzétett, amelyben térképen mutatják be, merre repült az az idegen drón, amely megsértette Ukrajna légterét, és amelyről azt gyanítják, hogy magyar drón volt.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter erre reagálva azt írta, hogy szerinte Zelenszkij „kezd beleőrülni a magyarellenességbe, most már rémeket is lát”. Az ügyben a Honvédelmi Minisztérium is kiadott egy közleményt, amely szerint nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. Szombaton Lázár János tárcája is reagált, az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint hozzájuk sem érkezett bejelentés a Magyarország felől érkező drónról.

A mai napon megszólalt a Magyar Honvédség is, visszautasítva, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét. A vezérkar térképpel válaszolt az ukránoknak, kizártnak nyilvánítva, hogy bárki Magyarország területéről észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe, a honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a Népszavának arról beszélt, hogy nem látná értelmét egy ilyen drónos felderítő akciónak, inkább politikai nyomásgyakorlás állhat a hátterében.