Puzsér Róbert: Jelenleg 60 százalékot tennék rá, hogy kormányváltás lesz, a rendszerváltásra 40 százalékot

Nincs az az isten, hogy a Polgári Ellenállásból párt legyen, ő a Tisza Párt mellett a kétfarkúakat is félti attól, hogy aki leváltani jön a politikai osztályt, az idővel megtanulja az elaljasodást. Ettől függetlenül kell egy olyan erő, amelyik a Fidesz torkára teszi a kést. Interjú.

Nem valósult meg a Megbékélésmenet, és bejelentette, hogy egy darabig nem is szerveznek újat. Ezt kudarcnak éli meg?

Nem hiszem, hogy a mi kudarcunk. Attól tartunk, hogy a jelenlegi lelki-érzelmi közegben nem érdemes a megbékélést forszírozni, mert nincs rá fogadókészség. Olyan széles körben értették szándékosan félre a menetünk célját, hiába mondtam el sokszor és sokféleképpen, hogy nem a hatalommal akarunk megbékélni, hanem az egyik és a másik magyar közt akarjuk megteremteni a nemzeti konszenzust a jobb- és baloldal közti lövészárkok felett. Értették, mert nem hülyék, csak túl jó érzés volt félreérteniük, mert a sötét titkuk az, hogy leszámolást akarnak, csak ezt maguknak sem ismerik el. Ezért értik úgy, mintha mi a hatalommal akarnánk megbékélni, mert így már könnyebb elutasítani.

A kormánypárti Böjte atya, Kassai Lajos, és Skrabski Fruzsina nem húzódozott a közös kiállástól?

De igen, és számomra nagy büszkeség volt, hogy sikerült meggyőznöm őket. Fontos kulturális szereplők a népnemzeti oldalon, és azon kevés autonóm jobboldaliak közé tartoznak, akik megtehetik, hogy egy Megbékélésmeneten felszólaljanak.

Hol van önnél a határ? Mondjuk Tóth Gabival, Bayer Zsolttal, vagy Lentulai Krisztiánnal is felállna egy színpadra?

Nem látni az ő kulturális szerepüket. Mit tudunk kezdeni például egy olyan emberrel, aki a teljes lényét kiszolgáltatja a politikai agitációnak a hatalom oldalán? Ha lenne egyáltalán Tóth Gabi, őt meg tudnánk hívni, de én nem látok ilyet. Ő mindössze egy üres tartály, akit hol az RTL, hogy a TV2, hol Rogán Antal tölt fel kétes tartalommal. Bayer Zsolt a polgárháború gonosz arkangyala, Lentulai Krisztián meg annak az emberarcú fideszesnek a hamisítványa, aki nyomokban is alig létezik. Lentulai Krisztián pontosan megmutatta a maga méltóságát és helyét a hűbéri láncban, amikor Bayer Zsolt lábát masszírozta. Ugyan ki bírja elképzelni ezt fordított szereposztásban?

A Facebookon azóta már Skrabski Fruzsina is kiosztotta önt: szerinte abszolút nem érti a Fidesz-szavazókat, cselédnek, agymosottnak tartja őket.

Skrabski Fruzsina megijedt attól, hogy mennyit és mit mert. Komoly támadásokat kapott a kurzusának tagjaitól, amikor bejelentettük őt felszólalóként, úgyhogy amikor a demonstrációnk tárgyát megváltoztattuk, megkönnyebbülten menekült vissza az övéihez. De az mindenképp fontos, hogy ő legalább merészelt beszédet írni a Megbékélésmenetre. A gyávák közt a legbátrabb volt, és persze az is igaz, hogy a bátrak közt a leggyávább. A fideszeseknek mindenesetre nagyon jó példát mutatott.

Ez a csetepaté sem a megbékélés irányába halad...

Nincsen csetepaté. Skrabski Fruzsina és én jó emberi kapcsolatban vagyunk, és mindezt bármikor elmondom neki személyesen is. Ő is elmondta nekem a véleményét, ahogy én is az enyémet. Tiszteljük egymást, akkor is, ha sokat vitázunk a politikán. Ez szerintem így normális.

A kormánymédiában éppen olyan videót terjesztenek, amit állítólag egy visszalépett fellépőjük küldött nekik az ön kokainfogyasztásáról.

Nem volt ilyen fellépőnk. Nem tudom, ki készítette a felvételt, csak a baseball-sapkájának az árnyéka látszik a videón. De biztosan nem az történt, hogy valaki megsértődött, mert lemondtam a Megbékélésmenetet, ezért utánam osont videót gyártani arról, hogy a nem létező kokaint függőlegesen húzom ki a levegőbe.

A propagandának tagadta a kokainfogyasztás vádját. „Belzebubi vérvád?”

Nem hasonlítom magam Jézus Krisztushoz, mint Semjén Zsolt, aki a Belzebub-vádat magára értelmezte. Egyik sem vérvád, nem kell a halálos pátosz, főleg nem önmagunk iránt. Elég a valóság, érjük be azzal: spermiumvád és kokainvád.

Ezért kérdezem. Van most közéleti relevanciája annak, ha önt drogfogyasztáson kapják?

Szerintem nincs, ha ugyanis engem bármilyen ügyben letartóztatnak, perbe fognak, vagy börtönbe visznek, az akkor is politikai ügy lesz, ha köztörvényes bűncselekménynek állítják be, és ezt mindenki tudni fogja.

Feljelentette a kokainozását terjesztő kormánypárti médiát?

Mint az állat. Már folyamatban van.

Mik a saját politikai tervei?

Az biztos, hogy a Polgári Ellenállás nem alakul párttá. Az elmúlt harmincöt év folyamán sok-sok stáción keresztül néztük végig, milyen sorsra jut az, aki belép a politikába, hogy megváltoztassa, vagy megváltsa azt. Láttuk, hogy a politikai osztály hogyan rontja magához ezeket a formációkat és fiatal aktivistákat, akik aztán beindulnak a közpénzekért, elsajátítják a hivatásos politikusok hazugságkultúráját, és az elit valamennyi bűnét magukra veszik.

Magyar Pétert is félti ettől?

Igen. Teljes joggal. Eddig minden jel arra mutat, hogy aki leváltani jön a politikai osztályt, az idővel eltanulja tőlük az elaljasodást, és maga is a probléma részévé válik. Ez történt a Jobbikkal, az LMP-vel meg a Momentummal, és őszintén félek attól, hogy ugyanez történik mostanában a Kutyapárttal is.

Akkor miért kell egyáltalán kormányt váltani? Az a cél, hogy a Tiszával is ez történjen?

Nem, mi aztán nem azért küzdünk, hogy a probléma részévé váljanak. Azt óhajtjuk, hogy ne így legyen. Azt reméljük, hogyha a posztkommunista ellenzéki szennyvíz a Fidesszel, vagyis a KISZ utolsó nemzedékével együtt lecsorog a lefolyón, talán eljöhet egy korszakhatár. És a Tisza politikusai esetleg már nem abba a mérgező közegbe lépnek be, amit az MSZP, a DK, a Párbeszéd, és a többi ellenzéki rendszerpárt képez maga körül. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy a politikát, a politikánál fogva nem lehet megváltani, hiszen az eleve a hatalom megragadására és kisajátítására, a „hoz vagy visz” korrupt szellemiségére épül. Egy politikus mielőtt bármit mondana, végeztet egy kalkulációt, hogy amit mond, az szavazatot hoz, vagy visz-e. És ha visz, akkor arról már nem is beszél. Ha meg hoz, akkor is mondja, ha hazugság. Mi nem akarunk így járni. Az önfeledt igazmondás képessége számunkra többet ér.

Tehát innentől csak tömegdemonstrációkat szerveznek?

Védelmezzük a szabadság vörös vonalait, ahogy Juhász Péter szabadságának kapcsán is tettük. A konszolidáció óhajtásának tematikája helyett végül egy szolidaritásról és bajtársiasságról szóló eseményt szerveztünk. Ez azt jelenti, hogy ha a hatalom átlép bizonyos kulturális, politikai vagy társadalmi normákat, amelyek a mi szemünkben szentségesek, akkor kötelességünk kivinni az embereket az utcára, és megüzenni, hogy eddig, és nem tovább.

Látta mit mondott önökről Ruff Bálint a Partizán műsorában?

Nem, de sajnos hallottam róla.

Szerinte a tüntetéseik szétaprózzák az ellenzéki nyilvánosságot, nem adnak hozzá a kormányváltáshoz.

Értem. Tehát mindenki kussoljon, és majd Magyar Péter képviseli valamennyi magyar álláspontját és politikai szándékát? Egyedül neki legyen szabad embereket utcára vinni, elvárás vagy tiltakozás szándékával demonstrálni, csak neki lehessen kreditje erre, hiszen ő mindannyiunk helyett formál véleményt, és mindenki nevében politizál? Netán Magyar Péternek felségjoga van a pesti utca felett? Különös ez a Ruff Bálint. Mintha egy fideszes dumát hallgatnék tiszás köntösbe bújtatva.

Ez en bloc gyakran megfogalmazódik a Tiszával szemben.

En bloc az egész politikai osztállyal szemben megfogalmazódik. Pont ez a működés az, amit le kellene váltani, és amit a Tisza minden jel szerint éppen elsajátít. Ez legalábbis aggasztó.

Szóval a Polgári Ellenállás Magyar Péter felé is kritika?

Jelenleg nem, mert a Tisza még nem gyakorol közhatalmat. Egyelőre nincs mit számonkérni rajtuk.

Épp most sorolja az aggályait.

Persze, itt és mondjuk podcastekben, de nem hívjuk utcára az embereket azért, mert a Tisza így működik, vagy mert Magyar Péterrel valamiben pont nem értünk egyet. A Fidesznek tizenöt év autoriter országelveszejtés van a számláján – ehhez képest a Tisza egy ígéret, és reméljük, olyan lehetőség, ami felszabadítja Magyarországot az illiberalizmus alól. De fontos kérdés, hogy ki vagy mi fogja kontrollálni a Tiszát, ha hatalomra jut. Mert ha egyedül a Fidesz, akkor nagy bajban leszünk. Ezért van szükség egy olyan erőtérre, amelyik bármilyen színű párt vagy kurzus határátlépése nyomán felgerjed. Ha akárki elkezdi kikezdeni a polgári társadalom alapköveit, hogy a feudalizmust restaurálja, és megállítsa a nyugatos társadalomfejlődés folyamatát, ahogy most a Fidesz teszi, vagy bármilyen egyéb társadalomellenes merényletet követ el, kell egy olyan erő, amelyik a torkára teszi a kést. Ha a Tiszának nincsenek a polgárosodást fenyegető, autoriter tervei, akkor nincs is mitől tartania. Ugyan miként akadályozza akár a kormány, akár a rendszer leváltását az, hogy mi az Orbán-rendszer ellen demonstrálunk? Még a szavazólapon sem leszünk ott. Miért fáj ennyire Ruff Bálintnak a társadalmi kontroll gondolata?

Tehát a választás után sem terveznek párttá alakulni?

Nincs az az isten.

Juhász Péterrel és Hadházy Ákossal szóba került közös politikai jövő?

Nem, mi nyílt kártyákkal játszunk a szándékainkat illetően: soha nem leszünk párt – a szavunk és a becsületünk többet ér. Juhász Péter most épp közéleti influenszer, és remélem, hogy nem törnek fel újra a politikusi ambíciói. Hadházy viszont szuperpozícióban van a civil aktivista és a politikus között, és ezt mindenki érzi.

Lenne helye 2026-tól a politikában a Tisza embargója ellenére?

Én értem a Tisza álláspontját, hogy senkivel nem koordinálnak, mert az veszélyes precedenst teremtene. Ha Hadházyval megteszik, már aznap bejelentkezik az összes hatalomvágyó, zsákmányszerző hajlamú politikus, hogy ha vele igen, velük miért nem? Egyszerűbb azt mondani, hogy zéró koordináció, hiszen az összefogás már ki lett próbálva, a Tisza pedig kinövesztésben utazik, és elég sikeresen. Hadházynak sincs előjoga a képviselői helyre. Ezzel együtt természetesen elindulhat, de hogy azt követelje, koordináljanak vele, ezt nem érzem megalapozottnak.

Mit szól ahhoz, hogy ő is felhagyott az eddigi tüntetéseivel?

Szűkülő folyamat volt. Egyre kevesebben és kevesebben mentek ki – valahogy vége kellett, hogy legyen. Szerintem ő sem tervezte ezt a végtelenségig. Érthető cél, hogy az elégedetlenséget állandósítsuk, mint 2006-ban, de sajnos elfáradnak az energiák.

Igazi rendszerváltó hangulatot lát, vagy az emberek egyszerűen a Fideszt unták meg?

Pontosan ugyanazt a hangulatot látom, amit 2006 után. Orbán Viktorral kapcsolatban megszületett ugyanaz az élmény, ami Gyurcsánnyal: „hiába magyarázol, tudjuk, hogy hazudsz, eljátszottad a becsületed”. Gyurcsány visszavonulása is ennek a kísérőjelensége. Két Gyurcsányt a magyar közélet nem bír el, úgyhogy amint Orbánból Gyurcsány lett, az eredeti felszívódott.

Nem inkább csak kaptak belőlük egy szebbet, újabbat és frissebbet?

Sajnos erre is megvan az esély. De azt szokták mondani, hogy egy politikai rendszert meg lehet változtatni hat hónap alatt, egy gazdasági rendszert hat év alatt, a társadalom mentalitását viszont csak hatvan év alatt lehet. Mi azonban ezt a hatvan évet még sosem kezdtük el, mindig el van halasztva, úgyhogy soha nem jön el értünk a jövő.

Jövő: Ha áprilisig minden így marad, mennyi esélyét látja a kormányváltásnak?

Jelenleg 60 százalékot tennék rá, hogy kormányváltás lesz. A rendszerváltásra 40 százalékot.

A 40 százalék nem annyira sok. El tud képzelni olyan szcenáriót, hogy a végén még ön se a Tisza Pártra szavazzon tavasszal?

Nem hiszem, hogy ez lehetséges.

Tényleg eldőlt a fejekben a választás?

Persze. A lövészárkok átjárhatatlanokká váltak, de még mindig van egy csomó magyar, akit nem érdekel a politika. A küzdelem már csak az ő mozgósításukért meg a saját táborok harci állapotban tartásáért zajlik, a dilemma a politizáló állampolgárok fejében eldőlt. A Tisza egy protest-párt, amelyik protest-élményt kínál Orbán ellen – de 2002 óta minden választás Orbán Viktor személyéről szólt. A „nem Orbán” mindig épp valami mást jelentett – mindenesetre Orbán Viktor illiberális rendszere most már másfél évtizede szüntelenül radikalizálódik, és őrjöngve tüzeli a közgyűlöletet Magyarországon. Ebben a helyzetben nekünk, a Polgári Ellenállásnak muszáj reaktívnak maradnunk, és szívósan védelmeznünk a szabadság vörös vonalait. De a remélt rendszerváltás után is megmarad a kihívás: ha nincs konszenzus, nincs asztallap, amin megáll egy söröskorsó, akkor ezzel a korsóval törjük szilánkosra egymás fejét – és mi, magyarok pont így jártunk. A gombfocinak, a kártyának és a sakknak vannak szabályai, amelyek egy konfliktus lefolytatásának a modellezett kereteit képesek biztosítani, mi viszont még a másik magyarnak az asztalnál üléshez fűződő a jogát is kétségbe vonjuk. Ha ez a társadalmi szellem nem változik meg, a következő politikai rendszer sem hozhat jobbat, mint az eddigiek.