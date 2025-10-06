Ismét Zsolti bácsi, a Szőlő utcai botrány és a hazugságok hálója volt terítéken az Országgyűlésben

Országgyűlés;Rétvári Bence;Arató Gergely;pedofil-botrány;napirend előtti felszólalások;Szőlő utca;Zsolti bácsi;

2025-10-06 15:24:00 CEST

A DK-s Arató Gergely és Rétvári Bence államtitkár csapott össze hétfőn napirend előtt. A kormánypárti politikus elégedett az eddigi gyermekvédelmi eljárásokkal.

Az elmúlt héten a Fidesz és a KDNP egyre inkább belekeveredett a hazugságok hálójába a Zsolti bácsi-ügyben, a Szőlő utcai és a többi, gyermekekkel kapcsolatos ügyben – jelentette ki a Parlamentben napirend előtti felszólalásában Arató Gergely. A DK országgyűlési képviselője azt vetette a kormánypártok szemére, hogy korábban azt állították, nincs gyermekkorú áldozat. – De kiderült, hogy egy pedofília miatt felfüggesztett pap csendesszobát hozhatott létre a Szőlő utcában, valamint hogy az egyik prostitúcióra kényszerített áldozatot 12 éves korában hálózták be – idézte a gyermekvédelmi ügyek sajtóban megjelent fejleményeit.

– 2024-ben a gyermekvédelmi rendszer 1030 esetben volt kénytelen kiskorú védelmében feljelentést tenni. Mit tettek azért, hogy megelőzzék ezeket az eseteket? – fordult a kormánypártokhoz Arató Gergely. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis a hatóságok nem a pedofil bűnözők ellen nyomoznak, hanem azok ellen, akik nyilvánosságra hozzák ezeket az eseteket. Ismét feltette a kérdést: „Ezek szerint mégis van köze a Zsolti bácsi-ügynek a Szőlő utcai ügyhöz?”

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azonban bocsánatkérést várt volna a DK-tól. – „Miután legfőbb tanújukról kiderült, hogy magát prófétának tartja, és azt állította többek között, hogy képes visszanöveszteni az emberi agyat. Ez lehetne komédia tárgya, de Arató Gergely erre az emberre hivatkozva vádolta meg Semjén Zsoltot” – állította az államtitkár. Megkérdezte az ellenzéki képviselőtől, hogy mikor ismeri be, hogy hazudott. – Minden esetben szükség van gyermekvédelmi vizsgálatra, ha gyanú merül fel, és a magas számok azt mutatják, hogy ezek az eljárások meg is indulnak – mondta Rétvári Bence, aki érvként még azt hozta fel, hogy „az ellenzék nem támogatta a parlamentben a kormány pedofilellenes törvénycsomagjait”.