Nagy Feró reagált Bayer Zsolt bírálatára

2025-10-27 18:13:00 CET

A kormánypárti oldalról is többen elítélik a Kossuth-díjas énekest, de ő fenntartja, hogy nincs miért bocsánatot kérni.

Nincs hozzáfűzni valóm. Kitől kérjek bocsánatot, magamtól? Kit bántottam meg? – tette fel a kérdést a Blikk érdeklődésre Nagy Feró, azok után, hogy már nem csak az ellenzéki politikusoktól, színészektől, zenésztársaktól, hanem fideszesektől, Vitályos Eszter kormányszóvivő után Bayer Zsolt publicistától is bírálatot kapott, miután az október 23-i Békemeneten adott nyilatkozatában viccesnek tűnő, de Szőlő utcai botrányként ismertté vált ügyben áldozattá vált fiatalokat megalázó mondatokat hangoztatott.

Mint ismert, Nagy Feró a Budapesti Javítóintézet emberkereskedelem és kényszermunka miatt idén májusban letartóztatott egykori igazgatójáról, Juhász Péter Pálról az Alap nevű TikTok csatorna kérdésére ejtette el a következő megjegyzést: Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?

Ez áldozathibáztatás, de úgy tűnik, a Kossuth-díjas énekest az sem érdekli, hogy Juhász Péter Pál minden jel szerint kiskorú lányokat is futatott, akadt legalábbis, akit már 12 (!) éves kora óta ismert.

Lapunk is megírta, Bayer Zsolt egy hétfői blogbejegyzésében a barátjának nevezte a Beatrice frontemberét, akit szeret annyira, hogy ezen semmit sem tud változtatni. – „De most meggondolatlan voltál, és ostobaságot, bántó dolgot mondtál azokról a szerencsétlen, jobb sorsra érdemes, kiszolgáltatott lányokról. Kérj bocsánatot, ahogy férfihoz illik, aztán igyunk meg valamit” – fogalmazott a NER verbális verőembere.

Minderre a Blikknek elsőre úgy reagált: „Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a picsába, jó?” Ugyanakkor elmondta, hogy a publicista régi, személyes jó barátja, és ezt majd ő tisztázza vele, rögvest fel is hívja. – „Nem én vagyok a bűnös, hanem az, aki vitte a lányokat” – tette hozzá a Beatrice frontembereként ismert, kormánypárti rendezvényeken felbukkanó Nagy Feró. Végül még azt is hozzátette, hogy a legfontosabb számára a Kossuth-díj, amit – hangsúlyozta – nem azért kapott, hogy „befogja a pofáját”.