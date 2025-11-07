Megvolt a tárgyalás Orbán Viktor és az elítélt Jair Bolsonaro fia között Washingtonban

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön, az Egyesült Államokban zajló látogatása során, Washingtonban találkozott Eduardo Bolsonaro brazil képviselővel, az államellenes bűncselekmények miatt elítélt volt brazil elnök, Jair Bolsonaro fiával. Az MTI által közzétett fotóról az is kiderül, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is részt vett a tárgyaláson.
Ez megfelel a 444 csütörtöki értesülésének, a portál ugyanis arról számolt be, hogy információ szerint a magyar delegáció először a washingtoni magyar nagykövetségre hajtott, ahol Orbán Viktor tárgyalt az önkéntes amerikai száműzetésben élő Eduardo Bolsonaróval. A portál információi szerint a miniszterelnök a tárgyalás után adott interjút a Kossuth Rádiónak, majd este szűkebb körben vacsorázni ment a Fiola Mare nevű olasz étterembe, ahol a miniszterek mellett Orbán Balázs, Schmidt Mária, Jászai Gellért, Máté János, Dukász Magor, Gál Emese és Bíró Marcell is jelen volt.Kiszivárgott Orbán Viktor amerikai programja, a küldöttségéből többen is ötcsillagos hotelekben szállnak meg
Úgy tudni, pénteken amerikai keleti parti idő szerint dél (közép-európai idő szerint este 6 óra) körül megy majd a kormányfő a Fehér Házba, ahol munkaebéd közben tárgyal Donald Trump amerikai elnökkel.Orbán Viktor Washingtonban: Egy szövetségnek az igazi értékét a kipróbáltsága adja meg Orbán Viktor kérni és kampányolni ment az Egyesült Államokba, de Donald Trumpnál nincs csak úgy ingyenebéd