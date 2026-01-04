Kína Nicolas Maduro szabadon bocsátására szólította fel az Egyesült Államokat

Kína;Észak-Korea;Venezuela;Egyesült Államok;szabadon engedés;Nicolás Maduro;

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést.

A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés súlyosan sérti a nemzetközi jogot, az államok közötti kapcsolatok alapelveit és az ENSZ Alapokmányát. Kína egyúttal követeli, hogy a Trump-adminisztráció garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, és párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust.

A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

Az észak-koreai kormány "erőteljesen elítélte" és "a szuverenitás megsértése legsúlyosabb formájának" nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást - jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.

A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset "újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség". A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet "súlyosságát", és tiltakozzon "más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése" ellen.