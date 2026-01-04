Hadházy Ákos: Maui szigetére repült Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea

Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;luxizás;

A költségeket valószínűleg a magyar adófizetők állták.

Maui szigetére repült az újévi hawaii utazás alatt Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea – közölte egy vasárnap esti Facebook-posztban Hadházy Ákos.

Az ellenzéki politikus közlése szerint az utat „nem gyalog”, hanem luxusrepülőgépükkel tették meg. Reggel mentek, délután már indultak is vissza, a nagyjából 120 kilométeres távot 20 perc alatt tették meg. „Szegények nem tudják, hogyan üssék el az időt. A karácsonyi bulin kitüntetett szolgák most örülhetnek” – zárta sorait Hadházy Ákos.

Korábban mi is hírt adtunk róla, hogy a házaspár megfordult Los Angelesben, a világ (egyik) legdrágább utcájában, később a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen tűntek fel egy luxusszállodában, ahol a szilvesztert töltötték.