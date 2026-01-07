Lázár János: Országszerte 10-20 perceket késnek a buszok

havazás;Lázár János;tömegközlekedés;télies útviszonyok;

2026-01-07 22:21:00 CET

A járatok több településre nem tudnak behajtani az útviszonyok miatt.

A közlekedésben országszerte jellemzően kezelhető a helyzet, bár több területen késések és kisebb fennakadások tapasztalhatók – derül ki az építési és közlekedési miniszter szerda esti Facebook-bejegyzéséből. - derül ki az építési és közlekedési miniszter szerda esti Facebook-posztjából.

Lázár János tájékoztatása szerint helyenként még szállingózik a hó, a gyorsforgalmi utak szinte mindenütt sónedvesek, de az M70-es autópályán és az M7-es autópályán az országhatár és Nagykanizsa között latyakos a burkolat. A főutak burkolata a Dunántúl déli részén javarészt latyakos, Szántód közelében havas, de máshol többnyire sónedvesek. Közlése szerint a látási viszonyok országszerte jók, Gyomaendrőd közelében 500 méter a látótávolság, de Baja térségében 100-300 méterre rövidülhet a belátható útszakaszok hossza, ugyanakkor kisebb balesetek még mindig történnek a havazás utóhatásai miatt.

Kitért arra is, hogy továbbra is zajlik az utak tisztítása: jelenleg országszerte 170 munkagép látja el a feladatokat. Január 5. hétfő 00:00 órától eddig a Magyar Közút 31 952 tonna sót és 1 188 207 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 8 743 tonna sót és 958 859 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A vasúti közlekedésben fokozatosan áll helyre a rend: a váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. A vonatközlekedésben néhány helyen vannak még fennakadások és késések, de az eljutás minden vonalon biztosított. Országos szinten a vonatok egy részénél 10-30 perc közötti késések vannak az érintett vasútvonalakon a váltóállítási problémák miatt, azonban a vonatok döntő része már menetrend szerint közlekedik - tette hozzá, megjegyezve: a HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

A miniszter jelezte, a buszok jellemzően 10-20 percet késnek az ország teljes területén. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik a járatok: Környe, Tagyospuszta, Galvács-Abod, Nyésta, Varbóc, Liget, Bodolyabér, Mucsi.

Lázár János posztját azzal zárta, hogy megköszönte a MÁV-csoport és a közútkezelő vállalatok munkatársainak az elmúlt napokban tanúsított helytállását.



