Korlátozzák Platón tanítását egy texasi egyetemen a nemi identitással kapcsolatos témák miatt

Texas;filozófia;egyetemek;gender;gender studies;Platón;

2026-01-09 08:28:00 CET

Az egyetem új szabályokra hivatkozik.

Martin Peterson, a Texas A&M Egyetem filozófiaprofesszora megdöbbent, amikor kedden azt közölték vele, hogy ki kell hagynia Platón néhány tanítását a tantervéből - írja a New York Times. A professzor tanszékvezetője egy e-mailben tudatta vele, ez az egyetlen módja annak, hogy filozófiaórája megfeleljen az új, a faj és a nemről (gender) szóló vitákat korlátozó szabályoknak. „Egy filozófiaprofesszor, aki nem taníthat Platónt? Miféle egyetem ez? Tényleg ezt akarják?” - tette fel kérdéseit egy interjúban Peterson.

Az esetre reagálva a texasi egyetem közleményében tudatta, az intézmény „a félév során számos Platón-párbeszédet tanít majd különböző kurzusokon, és ezt a jövőben is folytatni fogja”. Az iskola szerint a kurzus más, jóváhagyott részei „tartalmazzák Platón műveit, de nem térnek ki a faj és a nem ideológiájáról szóló modulokra”.

A New York Times megjegyzi,

az elmúlt hónapokban, az állami parlament konzervatív kritikusainak engedve, az egyetemi rendszer rektorai lelkesen támogatták az akadémiai oktatásra vonatkozó új korlátozásokat.

A tavalyi év végén jóváhagyott szabályok szerint a kurzusok nem „támogathatják a faji vagy nemi (gender) ideológiát, illetve a szexuális orientációval vagy nemi identitással kapcsolatos témákat”.

A lap azt is hangsúlyozza, hogy az egyetem elöljáróinak nyomásgyakorlása jól tükrözi a texasi - az ország legnépesebb konzervatív államában zajló - hangos vitát az állami felsőoktatási intézményekről. Ezzel kapcsolatban a republikánus tisztviselők – gyakran visszhangozva a Trump-kormány amerikai felsőoktatással kapcsolatos panaszát – azzal érveltek, hogy az egyetemek túl gyakran térnek el az akadémiai oktatástól, és

liberális térítésbe kezdenek, például a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás témájában.

Brian Harrison, republikánus állami képviselő, az egyetem volt hallgatója, aki a New York Times szerint az austini nyomásgyakorló kampány élén állt, azt mondta: „téves és hamis” a professzorok azon állítása, miszerint Platónt betiltották. Hozzátette, a kritikusok kifogásai „tisztességtelen, álnok és cinikus” kísérletek arra, hogy „felkapják a tényleges vagy vélt problémákat”.

A New York Times emlékeztetett: az egyetem 2024 novemberében megszüntette LMBTQ-tanulmányok minorját, tavaly szeptemberben pedig elbocsátottak egy előadót egy gyermekirodalmi óra vitatott tartalma miatt.

Az esetre reagálva egy San Diegoban tanító filozófiaprofesszor már elkezdte tervezni és árusítani a "Legalizáljuk Platónt"-feliratú pólóit.