Hajózási zárlatot rendeltek el a kishajókra, a vízi sporteszközökre és a csónakokra

Hajózási zárlatot rendeltek el kishajókra, vízi sporteszközökre és csónakokra – közölte hétfő délután a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
A közlemény szerint a Duna Szap-Mohács (1811+000 fkm – 1433+000 fkm) közötti szakaszán, a Magyarország államhatárain belüli vízterületen a kishajók, vízi sporteszközök és csónakok közlekedése tilos.
A korlátozás alól mentesülnek
a folyamfelügyeleti és vízügyi szervek, valamint a komp- és révátkelők kishajói,
az esetlegesen szükségessé váló mentési és segítségnyújtási munkálatokban részt vevő kishajók és egyéb úszólétesítmények,
valamint a víziközlekedésben résztvevő úszólétesítmények szolgálati kishajói, illetve csónakjai.
A hajósoknak szóló hirdetményt hétfőn, 12 óra 25 perckor ette közzé a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály.