Egy iráni tisztségviselő szerint legkevesebb 5000 ember halt meg a december óta tartó tüntetéseken

2026-01-19 12:25:00 CET

Mintegy 500-an a biztonsági erők tagjai közül vesztették életüket.

Egy iráni tisztségviselő szerint a hatóságok megerősítették, hogy legkevesebb 5000 ember halt meg az országban december 28-án kirobbant tüntetésekben, és mintegy 500-an a biztonsági erők tagjai közül vesztették életüket. Az „ártatlan irániak meggyilkolásáért” a „terroristákat és fegyveres rendbontókat” hibáztatta – írja a Reuters.

A tisztviselő a hírügynökségnek azt mondta, a legtöbb haláleset Irán északnyugati részén, a kurdok lakta térségekben történt. Úgy vélte, nem várható az áldozatok számának meredek emelkedése, valamint közölte, „Izrael és külföldi fegyveres csoportok” támogatták és szerelték fel azokat, akik utcára vonultak.

Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) szervezet szombaton arról számolt be, hogy a halottak száma elérte a 3308-at, és további 4382 esetet vizsgálnak. A szervezetnek több mint 24 ezer letartóztatásról van tudomása.

Mint megírtuk, a megmozdulások december 28-án kezdődtek, eredetileg gazdasági okok miatt. Azóta a tüntetések egyre inkább Irán legfelsőbb vezetőjének hatalma elleni követelésekké alakultak. Az iráni kormány a demonstrációkat „lázongásoknak” minősítette, és azt állítja, hogy azokat Irán ellenségei támogatják. A tüntetőkkel szemben halálos erőt alkalmaztak, miközben az internetet és a kommunikációs szolgáltatásokat szinte teljes egészében lekapcsolták. Az elmúlt napokban kevesebb hír érkezett újabb zavargásokról, ugyanakkor az internet-hozzáférés továbbra is erősen korlátozott, ezért a helyszíni fejlemények pontos megítélése továbbra sem lehetséges.