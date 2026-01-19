Olaszliszkán lázongáshoz vezetett, hogy az Orbán-kormány a faluba nem küldött plusz tűzifát

botrány;hiány;fagy;Olaszliszka;szociális tűzifa;

A helyi roma önkormányzat közölte, egy a zempléni település zsidó örökségét ápoló alapítvány adománya mentette meg átmenetileg az ott élő családokat a fagytól.

Várhatóan már nem fog a kályhákba érkezni a települések jelentős részébe az az ingyenes szociális tűzifa, amelyet az Orbán-kormány rendelt el kríziskommunikációként azok után, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt egyrészt adományokból elkezdte osztani a fűtenivalót a rászorulók között országszerte, illetve követelte, hogy emelje duplájára az állam a szociális tűzifakeretet – derült ki a hvg360 cikkéből. A lap kiemelte, hogy Orbán Viktornak az ellenzéki kihívóját követő bejelentésének legfeljebb kommunikációs értéke van, ám olyan helyeken, mint a zempléni Olaszliszka, ahol január közepére a családok jelentős részénél elfogyott a tüzelő, éppen a Fidesz táborát apaszthatja a pattanásig feszült helyzet.

A januárban beköszöntött évek óta nem érzett téli hideg, a tartós fagy január második felében is kitart, és kiderült, hogy Olaszliszkán a kormányfő által beharangozott fapótlásnak se híre, se hamva. A lázongás megfékezésére Varga Béla polgármester egy január 16-án este 6 órakor kiadott közleményben írásba adta, hogy a falu egyelőre nem kapott újabb adag fát, hiába tartják folyamatosan a kapcsolatot az illetékesekkel.

A helyi roma kisebbségi önkormányzat elnöke szerint ekkorra már olyan családok is voltak, amelyeknél 3 napja nem volt fűtés. Orsós Péter a lapnak elmondta, hogy a csaknem 1500 mélyszegénységben élő ember közül sokan éheznek is. Hiába fordultak a rendőrséghez, a katasztrófavédelemhez és a polgármesterhez, ígéreten kívül semmit sem kaptak, végül az Olaszliszkai Zsidó Örökségekért Alapítvány szállított fát a faluba a rászorulóknak, ami 2-3 napig kitart.

A hvg360 összeállítása szerint az ország legszegényeb térségeiben is hasonló a helyzet. A szabolcsi Nyírerdő önkormányzati honlapján közölték, az erdészetnek csak az operatív törzs kezdeményezése alapján van lehetősége a tűzifa ingyenes átadására. Az operatív törzs péntek délután azt közölte, hogy a kormánydöntés alapján azonnali segítségként az éves kereten felül is adnak tűzifát ingyen a rászorulóknak, ahol az önkormányzat azt igényli. A kormányfő bejelentése után a fideszes képviselőjelöltek közösségi oldalaikon kezdtek posztolni a tűzifaosztogatásról, de ahol mér meg is történt annak mennyisége a szokásos éves faosztás maradéka volt