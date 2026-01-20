A brit külügyminiszter leszögezte, nem lehet szövetséges országokkal úgy bánni, ahogy azt Donald Trump teszi

Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint nem lehet szövetséges országokkal úgy bánni, ahogy azt Donald Trump amerikai elnök tette a nyolc NATO-tagállammal szemben bejelentett vámemelési terveivel.
Cooper hétfőn késő este elhangzott parlamenti állásfoglalásának közvetlen előzményeként Trump a Truth Social közösségi portálon a hétvégén bejelentette, hogy Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben február 1-től 10 százalékos általános importvámot vezet be. Ezt azzal indokolta, hogy Dánia nem hajlandó átadni az Egyesült Államoknak Grönlandot, a másik hét ország pedig az autonóm területként Dániához tartozó sziget hovatartozásáról folyó vitában a koppenhágai kormány mögött sorakozott fel.
Trump közölte azt is, hogy a vámok júniustól 25 százalékra emelkednek, és mindaddig érvényben maradnak, amíg nem jön létre egyezség arról, hogy az Egyesült Államok „teljességgel és maradéktalanul megvásárolhatja” Grönlandot. Egyben megismételte azt a korábban is többször hangoztatott álláspontját, hogy Kína és Oroszország is meg akarja szerezni Grönlandot, és ezt csak az Egyesült Államok tudja megakadályozni.Donald Trump büntetővámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy Grönlandra is rátegye a kezét
A brit külügyi tárca vezetője a londoni alsóház képviselőinek tartott hétfő esti tájékoztatójában úgy fogalmazott,
Trump bejelentésével súlyos pillanatához érkezett a transzatlanti viszonyrendszer.
Yvette Cooper leszögezte: a brit kormány által vallott álláspont szerint Grönland a Dán Királyság része és jövőjéről kizárólag a grönlandiakat, illetve a dánokat illeti meg a döntés joga, mivel ez felel meg a szuverenitás és a területi sérthetetlenség alapelvének.
A brit külügyminiszter hozzátette, teljességgel elhibázott lépés az Egyesült Államok részéről, hogy ilyen módon sújtja, vagy akár csak fenyegeti saját szövetségeseit büntetővámok bevezetésével, mivel ezt semmi nem indokolja, és a döntés kontraproduktív.
Yvette Cooper hangsúlyozta azt is, hogy az Északi-sarkvidék biztonsága az atlanti országok közös felelőssége, és ezt a kérdést csak a transzatlanti szövetségesek, legfőképp a NATO-tagállamok közötti együttműködéssel lehet kezelni.
– A megosztottság csak az ellenfeleinknek kedvez, így ehelyett komoly és konstruktív, a szuverenitás tiszteletben tartására, a kollektív biztonságra és a szövetséget alátámasztó szabályokra épülő párbeszédre van szükség az Északi-sarkvidék biztonságának ügyében
– hangsúlyozta a brit külügyminiszter.
Kiemelte, hogy az 1951-ben Dániával kötött megállapodás már most is kiterjedt biztonsági tevékenységet tesz lehetővé az Egyesült Államok számára Grönlandon. Az amerikai vámfenyegetésekről szólva Yvette Cooper kijelentette: így nem lehet szövetséges országokkal bánni.Nagyragadozók között: Európa erőt akar demonstrálni, és nem csak Donald Trumppal szemben
Nem sokkal korábban Keir Starmer brit kormányfő is elítélte az amerikai vámfenyegetéseket. A Downing Streeten tartott rendkívüli sajtótájékoztatóján Starmer közölte, nem a nyomásgyakorlás, hanem a tisztelet és a partneri viszony a szövetségi rendszerek tartós fennmaradásának alapja, éppen ezért teljes mértékben elhibázott lépés az Egyesült Államok részéről, hogy büntetővámokkal fenyegeti saját szövetségeseit a Grönland hovatartozásáról folyó vitában.
– Mindig vannak olyanok, akik szerint a kemény munka azonos a közösségi médiában elhelyezett dühös bejegyzésekkel vagy a színpadias feltűnősködéssel
– fogalmazott. Ugyanakkor kijelentette, nem hiszi, hogy az Egyesült Államok katonai erőt alkalmazna Grönland megszerzésére.Donald Trump leírta, hogy nem ő kapta a Nobel-békedíjat, szóval béke helyett most már inkább Grönland kell nekiDonald Trump összerántotta Európát