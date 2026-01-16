Donald Trump büntetővámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy Grönlandra is rátegye a kezét

Európai Unió;Egyesült Államok;ellenőrzés;Dánia;Grönland;megtorlás;Donald Trump;szuverenitás;ellenzők;büntetővám;

2026-01-16 22:34:00 CET

A grönlandiaknak eközben semmi kedvük ahhoz, hogy egy megszálló hatalom gyarmatosítsa őket.

Büntetővámot vethet ki Donald Trump azokra az országokra, amelyek nem támogatják az Egyesült Államok szándékát, hogy fennhatóságot szerezzen Grönland felett – írja az AP hírügynökség az amerikai elnök legújabb hajmeresztő kijelentéseiről, amelyet Donald Trump a Fehér Házban ejtett el egy egészségügyről tartott rendezvényen,

– Lehet, hogy ezt Grönland ügyében is megtehetem. Büntetővámot vethetek ki azokra az országokra, amelyek nem fogadják el a javaslatunkat, mert nemzetbiztonsági okokból szükségünk van Grönlandra. Szóval megtehetem – jelentette ki az amerikai elnök, párhuzamot vonva egy korábbi fenyegetésével, amellyel európai szövetségeseit szorította sarokba a gyógyszervámokkal.

A gondolatfutam időzítése kissé szuboptimálisra sikerült, Donald Trumpnak ugyanis szinte egy időben azzal sikerült riogatnia velük, hogy egy kétpárti, azaz republikánus és demokrata és képviselőkből álló kongresszusi küldöttség a dán fővárosba, Koppenhágába utazott a feszültségek enyhítéséért.

Az amerikai delegáció pénteken tárgyalt Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel is.Vezetője, Chris Coons delaware-i demokrata szenátor megköszönte, hogy 225 éven át jó és megbízható szövetségesek és partnerek voltak. Szerinte ezt kell folytatni a jövőben is. Lisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor – Donald Trump fenyegető szavaival ellentétben – a találkozót követően újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Grönlandot szövetségesüknek kell tekinteniük. Szerinte ha megkérdeznék az amerikai népet, hogy jó ötlet-e az Egyesült Államok számára Grönland megszerzése, a túlnyomó csaknem 75 százalékos többség mondaná azt, hogy nem. Murkowski Jeanne Shaheen szenátorral, a New Hampshire-i demokrata politikussal együtt kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be, amely megtiltaná az amerikai védelmi vagy külügyminisztériumi források felhasználását Grönland vagy bármely NATO-tagállam szuverén területének annektálására vagy ellenőrzés alá vonására az adott szövetséges beleegyezése vagy a NATO engedélye nélkül.

A 180 ezer alaszkai, kanadai, grönlandi, oroszországi és csukcsföldi embert, őslakót nemzetközi szinten képviselő Inuit Circumpolar Council elnöke, Sara Olsvig az AP-nek nyilatkozatában éles véleményt mondott a trumpi fenyegetésekről. Szerinte azok aggasztók, és „világos képet adnak arról, hogyan tekint az amerikai kormányzat Grönland népére, az őslakosokra és a kis létszámú népekre”. – A grönlandi őslakos inuitok nem akarnak újra gyarmatosítást – jelentette ki Sara Olsvig.