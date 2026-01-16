Donald Trump büntetővámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy Grönlandra is rátegye a kezét

Büntetővámot vethet ki Donald Trump azokra az országokra, amelyek nem támogatják az Egyesült Államok szándékát, hogy fennhatóságot szerezzen Grönland felett – írja az AP hírügynökség az amerikai elnök legújabb hajmeresztő kijelentéseiről, amelyet Donald Trump a Fehér Házban ejtett el egy egészségügyről tartott rendezvényen,
– Lehet, hogy ezt Grönland ügyében is megtehetem. Büntetővámot vethetek ki azokra az országokra, amelyek nem fogadják el a javaslatunkat, mert nemzetbiztonsági okokból szükségünk van Grönlandra. Szóval megtehetem – jelentette ki az amerikai elnök, párhuzamot vonva egy korábbi fenyegetésével, amellyel európai szövetségeseit szorította sarokba a gyógyszervámokkal.
A gondolatfutam időzítése kissé szuboptimálisra sikerült, Donald Trumpnak ugyanis szinte egy időben azzal sikerült riogatnia velük, hogy egy kétpárti, azaz republikánus és demokrata és képviselőkből álló kongresszusi küldöttség a dán fővárosba, Koppenhágába utazott a feszültségek enyhítéséért.
Az amerikai delegáció pénteken tárgyalt Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel is.Vezetője, Chris Coons delaware-i demokrata szenátor megköszönte, hogy 225 éven át jó és megbízható szövetségesek és partnerek voltak. Szerinte ezt kell folytatni a jövőben is. Lisa Murkowski alaszkai republikánus szenátor – Donald Trump fenyegető szavaival ellentétben – a találkozót követően újságíróknak azt nyilatkozta, hogy Grönlandot szövetségesüknek kell tekinteniük. Szerinte ha megkérdeznék az amerikai népet, hogy jó ötlet-e az Egyesült Államok számára Grönland megszerzése, a túlnyomó csaknem 75 százalékos többség mondaná azt, hogy nem. Murkowski Jeanne Shaheen szenátorral, a New Hampshire-i demokrata politikussal együtt kétpárti törvényjavaslatot nyújtott be, amely megtiltaná az amerikai védelmi vagy külügyminisztériumi források felhasználását Grönland vagy bármely NATO-tagállam szuverén területének annektálására vagy ellenőrzés alá vonására az adott szövetséges beleegyezése vagy a NATO engedélye nélkül.
A 180 ezer alaszkai, kanadai, grönlandi, oroszországi és csukcsföldi embert, őslakót nemzetközi szinten képviselő Inuit Circumpolar Council elnöke, Sara Olsvig az AP-nek nyilatkozatában éles véleményt mondott a trumpi fenyegetésekről. Szerinte azok aggasztók, és „világos képet adnak arról, hogyan tekint az amerikai kormányzat Grönland népére, az őslakosokra és a kis létszámú népekre". – A grönlandi őslakos inuitok nem akarnak újra gyarmatosítást – jelentette ki Sara Olsvig.