Ismét tüntetnek Pozsonyban a Beneš-dekrétumok vitatását kriminalizáló törvény ellen

„Magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” - szögezték le.

Álljunk ki a kollektív bűnösség ellen! címmel hirdetett tüntetést január 30-án péntekre Pozsonyba a Köz.ügy felvidéki magyar szervezet Orbán Viktor magyarellenes szövetségese, a Robert Fico vezette szlovák kormány által meghozott jogszabály ellen, amely fél év börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik vitatni merik a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő Beneš-dekrétumokat, amelyekre hivatkozva a mai napig birtokokat koboznak el.

„Álljunk ki együtt a kollektív bűnösség ellen! Ha te is úgy gondolod, hogy Európában nincs helye a kollektív bűnösségnek, egy jogállamban nincs helye a földelkobzásoknak, egy demokráciában nincs helye az egyetlen hivatalos igazságnak, akkor találkozzunk január 30-án, pénteken Pozsony főterén. Kotiers Róza, Kovács Balázs és Bárczi Laura a Köz.ügy platform nevében vár mindenkit, nemzetiségtől, világnézettől és politikai nézettől függetlenül, hogy együtt álljunk ki alapvető jogainkért! Oszd meg ezt a videót, legyünk minél többen!” - áll a 444 által észrevett, Facebookon közzétett videóbejegyzésben.

„Szlovákiai magyarként sok mindent megéltünk már, de azt nem gondoltuk volna, hogy 80 évvel a második világháború után és 20 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után még mindig sor kerülhet a magyarok kollektív bűnössége alapján történő jogfosztásokra. Hogy megtörténhet az, hogy az állam a mai napig telkeket koboz el a magyarokat és németeket üldöző Beneš-dekrétumok alapján” - mondta a videóban az eseményt szervező egyik fiatal lány. „Nem elég, hogy a Fico-kormány megtagadja a földelkobzások leállítását, most még fél év börtönnel is fenyegetik azokat, akik kiállnak a jogfosztások, az igazságtalanságok és a kollektív bűnösség ellen. Most kell megmutatnunk, hogy szemben azzal, ami a dekrétumokban szerepel, magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” - folytatta Kovács Balázs, hozzátéve, ne engedjük az elhallgattatást, az alapvető jogok eltiprását.

Mint ismert, az Orbán-kormány azóta sem volt hajlandó határozottan fellépni a Robert Fico vezette szlovák kormánnyal szemben a magyarellenes törvényért, helyette ellenzéki vezetőként Magyar Péter kezdett üzengetésbe a szlovák kormányfővel és a kriminalizáló jogszabályt aláíró Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnökkel. Az Orbán-kabinet feltűnő visszafogottsága mindeközben éles kontrasztot mutat azzal, hogy Szijjártó Péter a minap uniós nagykövetekkel fenyegetőzött a közelgő választásokkal kapcsolatban, Ukrajnával szemben pedig részint épp a határon túli magyarok jogaira hivatkozva viselkedik ellenségesen. Ódor Lajos volt ügyvezető szlovák kormányfő ki is mondta: a felvidéki magyarok többet vártak volna az Orbán-kormánytól.