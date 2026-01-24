Megint agyonlőttek egy embert az amerikai bevándorlási hatóság emberei, Minneapolisban újra elszabadultak az indulatok

Egyesült Államok;lövöldözés;Donald Trump;Minneapolis;

2026-01-24 22:02:00 CET

Donald Trump és Stephen Miller elnöki kabinetfőnök-helyettes az ICE helyett inkább a demokrata párti politikusokat hibáztatta.

Megint agyonlőttek egy embert az amerikai szövetségi bevándorlási hatóságok (ICE) Minneapolisban, a történtek után ismét több százan vonultak utcára - tájékoztat az AP hírügynökség.

Tim Walz, Minnesota állam demokrata párti kormányzója megerősítette, hogy a 37 éves férfival az ICE egyik ügynöke, egy nyolcéves határőri múlttal rendelkező férfi végzett

Tricia McLaughlin, az amerikai Belbiztonsági Minisztérium szóvivője később úgy nyilatkozott, hogy a megölt férfi fel volt fegyverkezve és amikor megpróbálták lefegyverezni, ellenállt az intézkedésnek, a biztonságijai „védekező lövéseket” adtak le. A férfi legálisan viselte a fegyverét.

Az incidens hallatán a helyszíntől nem messze ismét több száz ember kezdett tüntetni a többi között a „Gyilkosok!” rigmussal, az ICE távozását követelték Minneapolisból. A kivezényelt rohamrendőrök könnygázzal és gumibottal oszlatták a tömeget. Magas rangú demokrata párti politikusok – többek között Tina Smith és Amy Klobuchar szenátor, valamint Angie Craig kongresszusi képviselő – szintén az ICE távozására szólítottak fel.

Brian O'Hara, Minneapolis rendőrfőnöke nyugalomra intette mind a városlakókat, mind a szövetségi rendvédelmi szervek munkatársait. Mint fogalmazott, megérti a felháborodást, de most arra van szükség, hogy visszatérjen a nyugalom. Az ICE embereit mindemellett felszólította, hogy „ugyanazzal a fegyelemmel, emberségességgel és integritással járjanak el, mint amilyet szerte az Egyesült Államokban a hatékony bűnüldözés megkövetel.

Az ügyben Donald Trump is megnyilvánult, és nekiugrott Tim Walz kormányzónak, valamint Minneapolis demokrata párti polgármesterének, Jacob Freynek, mondván, „fellengzős, veszélyes és arrogáns retorikájukkal” szítanak felkelést. Elővett néhány Minnesotában elkövetett csalási ügyet, amiért a demokrata politikai elitet vádolja meg. Kabinetfőnök-helyettese és befolyásos tanácsadója, Stephen Miller még tovább ment, a demokratákat szintén felkelés szításával vádolva kijelentette, hogy a ma meggyilkolt férfi egy „belföldi terrorista” és „leendő merénylő” volt.

A tüntetések azóta tartanak Minneapolisban, hogy az ICE egyik ügynöke, Jonathan Ross a városban halálosan megsebesítette a 37 éves Renée Goodot.