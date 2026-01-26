Lengyelország;Donald Tusk;hálózat;kiberbiztonság;energia-infrastruktúra;orosz hackertámadás;

2026-01-26 14:31:00 CET

Orosz bérhackerek támadhattak a lengyel energiahálózatra, félmillió otthon volt veszélyben

A kibertámadás több áramellátást és fűtést szolgáló erőművet és elosztólétesítményt érintett.