Lengyelország;Donald Tusk;hálózat;kiberbiztonság;energia-infrastruktúra;orosz hackertámadás;

Képünk illusztráció.

Orosz bérhackerek támadhattak a lengyel energiahálózatra, félmillió otthon volt veszélyben

A kibertámadás több áramellátást és fűtést szolgáló erőművet és elosztólétesítményt érintett.

Az orosz kormányhoz köthető hackerek követhették el a decemberi, a lengyel energiahálózat egyes részeinek leállítására irányuló támadásokat – írja a hvg.hu az esetet kivizsgáló ESET biztonsági cég jelentése, valamint a TechCrunch cikke nyomán. – Milosz Motyka lengyel energiaügyi miniszter pár napja azt mondta újságíróknak, hogy a december 29-én és 30-án történt kibertámadás során a hackerek több erőművet is célba vettek, valamint megpróbálták megzavarni a megújuló energiaforrások és az energiaelosztó létesítmények közötti kommunikációt is. A miniszter az elmúlt néhány év legerősebb támadásának nevezte a tevékenységet, és Moszkvát tette felelőssé érte. A helyi média szerint félmillió lakás fűtését és áramellátását veszélyeztették a támadással.

Az ESET pénteken azt közölte, megszerezte a DynoWiper nevű veszélyes kártevő másolatát. Ez egy olyan rosszindulatú program, amit arra hegyeztek ki, hogy visszafordíthatatlanul megsemmisítse a számítógépeken tárolt adatokat, ellehetetlenítve azok további működését. A kiberbiztonsági cég közepes biztossággal a Sandworm nevű rosszindulatú csoportnak tulajdonította a kártevőt. Ezt rendszerint az orosz katonai hírszerző ügynökséghez (GRU) kapcsolják.

A hírt először közlő Kim Zetter újságíró megjegyezte: a Lengyelországot célzó kibertámadások csaknem pontosan egy évtizeddel azután történtek, hogy a Sandworm először célozta az ukrán energiainfrastruktúrát. A mostani támadási kísérlet után Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte: az ország kiberbiztonsági védvonalai helytálltak, és a kritikus infrastruktúra egyetlen pontja sem volt veszélyben.

Az biztos, hogy Orbán Viktor pártja már hízelgett Toroczkai Lászlóénak.