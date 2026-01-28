Varga Zs. András kivonult a Tisza Világ bírák általi letölthetőségéről vitatkozó OBT-ülésről

vita;Kúria;bírák;adatlopás;kivonulás;letöltés;Országos Bírói Tanács;Varga Zs. András;Tisza Világ;

2026-01-28 14:01:00 CET

A Kúria elnöke most sem bírta elviselni, hogy ellentmondanak neki. Végül kénytelen volt tudomásul venni, hogy ezután sem számít etikai vétségnek, „politizálásnak”, ha egy bíró tájékozódik és letölti bármelyik párt applikációját.

– Távoztam az ülésről. A viszontlátásra. Szíveskedjenek akkor továbbra is politizálni nyugodtan – jelentette ki Varga Zs. András, a Kúria elnöke, majd kivonult az Országos Bírói Tanács (OBT) január 14-i tanácskozásáról, miután nem adta meg neki a szót másodjára Pecsenye Csaba, a szervezet elnöke. Erről a hvg360 számolt be az ülés jegyzőkönyve alapján, amelyet az OBT tett közzé a honlapján. Az ülésen a bírák etikai kódexéhez öt tag által benyújtott módosításáról szólt a vita annak nyomán, hogy Varga Zs. András kifogásolta, hogy volt olyan bíró, aki letöltötte a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációját. Utóbbira azonban az alkalmazást érintő adatlopási ügy miatt derült fény.

A jegyzőkönyv szerint az Országos Bírói Tanács január 14-ei ülésén éles vita alakult ki egy előterjesztésről, amely úgy módosította volna a bírák etikai kódexét, hogy tilos párt közösségi oldalán vagy applikációján regisztrálniuk. A kérdés a Tisza Világ applikációról kikerült adatok miatt került előtérbe, de a tagok finoman szólva sem voltak róla egy véleményen. Az ülést egy idő után inkább be is rekesztették. Az előterjesztést öt OBT-tag (Bagdi Árpád Gyula, Hegedűs János, Kovács Gergely, Kovács Ildikó és Szabó Péter) nyújtotta be. Javaslatuk nem csak a bíró politikai tevékenységének tiltására, de arra is irányult volna, hogy ne regisztrálhasson „párt honlapján, közösségi oldalán vagy applikációján” sem.

A hvg360 cikke kiemelte, hogy jelenleg a bírák semmilyen szabályt nem sértenek, ha érdeklődésből letöltenek egy applikációt, elmennek szavazni, de szavazhatnak ellenzéki előválasztáson vagy a kormánypárti nemzeti konzultációt is kitölthetik. Pecsenye Csaba korábban az RTL-nek arra a kérdésére, hogy egy tiszás regisztráció politikai tevékenységnek minősül-e, úgy fogalmazott, ezt a szolgálati bíróságok hivatottak dönteni az ügy valamennyi körülményének megvizsgálása után. Bár az előterjesztés egyetlen szóval sem említette a Tisza Világ applikációt, felszólalásában az egyik kezdeményező, Kovács Gergely OBT-tag maga ismerte el, hogy beterjesztésüket azok a hírek motiválták, miszerint bírák állítólag „egy bizonyos párt” applikációjára regisztráltak.

Varga Zs. András az OBT-ülésen nem arról beszélt, hogy nem is lehetne tudni, ki regisztrált és ki nem, ha nincs az adatlopási ügy. Szerinte ugyanis a fő kérdés nem az, hogy mit szabad, és mit nem, hanem hogy mit gondol a társadalom és a peres felek arról, ha valaki vállaltan valamelyik párthoz közelállónak érzi magát akkor, ha ezekben az ügyekben ítélkeznie kell. – A fontos kérdés az, hogy ezek a bírótársaink, hadd mondjam azt, hogy nyilvánvalóan pillanatnyi ötlettől vezérelve, magukról megfeledkezve feliratkoznak ilyen listákra, hogy hat ki az igazságszolgáltatás a bíróságok integritására – idézi Varga Zs.-t a jegyzőkönyv. Nem először történt meg, hogy a Kúria elnöke kivonult egy tanácskozásról, illetve nem viselte el, hogy ellenvéleményekkel találkozott. Szerinte a politikai nyilvánosságban nincs pártatlanság, ott csak „én-te-mi-ők barát-ellenség logika” van.

Pecsenye Csaba elnök azzal érvelt, hogy az ilyen ügyek kivizsgálására már most is megfelelőek a szabályok, az pedig nem az OBT feladata, hogy „a politikai megnyilvánulásokra prompt reagáljon”. Csik Attila OBT-tag úgy bírálta az előterjesztést, hogy „ez nem a politikai tevékenység tilalma, ez az információhoz jutás és a magánszféra aránytalan korlátozása”. Csik néven nevezte a Tisza-applikációt és magát a Tisza Pártot is, utalva rá, hogy az ügyben az érintett bírák az áldozatai, nem pedig az okozói az adatvédelmi botránynak. A végül a tanácskozásról kivonult Varga Zs. András a jegyzőkönyv tanúsága szerint a szavazáson sem vett részt, amelyen az etikai kódex módosítását 3 igen, 7 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem támogatták a tagok.