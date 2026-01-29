cigányság;Lázár János;romák;szórólapok;hangosbemondó;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-01-29 07:18:00 CET

A Tisza Párt ezer kistelepülésre juttatja el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János cigányságnak szóló üzenetét

Segíts te is, hogy mindenki megtudja, mit gondolnak Orbánék a romákról! – tette közzé felhívását Magyar Péter pártelnök.