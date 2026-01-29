A Tisza Párt ezer kistelepülésre juttatja el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János cigányságnak szóló üzenetét

„1000 kistelepülésre juttatjuk el hangosbemondón és szórólapokon Lázár János romáknak szóló üzenetét. Segíts te is, hogy mindenki megtudja, mit gondolnak Orbánék a romákról!” – közölte Magyar Péter szerda este a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt elnöke szűkszavú posztjában azonban nem részletezte, miként zajlik majd ez az egész. Magyar Péterék akciójának előzménye, hogy Lázár János balatonalmádi lakossági fórumán arról beszélt, ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítania kell az InterCityn a mosdót, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat, ami szerinte a magyarországi cigányságot jelenti.Lázár János szerint migránsok hiányában a cigányság jelenti a belső tartalékot, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsákLázár János bocsánatot kért a cigányoktól, Orbán Viktor szerint EU-s pénzek nélkül is meglennénk
Az építési és közlekedési miniszter szavain sokan felháborodtak, és noha Lázár először még az őt számonkérő Magyar Péternek üzenve „tipikus libsi jóemberkedést” emlegetett, végül nyilvánosan kért bocsánatot miatta. A Momentum tiltakozásul a minap több száz vécékefét vitt Lázár batidai kastélyához.„Ezek után nem szavazunk a Fideszre” - Nem felejtik el Lázár János sértő kijelentését a romákTöbb száz vécékefét borított Lázár János batidai kastélya elé Fekete-Győr András és Lőcsei Lajos