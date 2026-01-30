Orbán Viktor: Komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;rezsi;Kossuth Rádió;

2026-01-30 07:50:00 CET

A miniszterelnök közölte, három nehéz tárgyalást kellett a rezsicsökkentés érdekében lefolytatnia.

Már beépült a gondolkodásunkba, hogy Magyarországon van rezsicsökkentés, de nem szoktunk arra gondolni, hogy máshol meg nincs – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. A kormányfő hozzátette, hazánkban különleges dolog, hogy van egy olyan rendszer, amely az energiarendszeren belül keletkező profitot legalább részben elvonja a kereskedőktől és az energiacégektől, és azt visszaosztja támogatás formájában, úgy, hogy leszorítja az árakat.

A miniszterelnök közölte, ez az Európai Unióban szokatlan, „és ott ki is akarják nyírni”. Közölte,

nagy dilemmában voltak a hideg miatt, és úgy látták, ha nem alkalmaznak egy általános szabályt, rengeteg igazságtalanság jön létre.

Ezért – folytatta – arra jutottak, hogy mindenkinek a januári számlájának 30 százalékát jóváírják, az elfogyasztott mennyiség 30 százalékát átvállalják.

Orbán Viktor ezt követően arról beszélt, a DK támadta a rezsicsökkentést, időközben erről ők leszoktak, de megjött a Tisza, aki ezt folytatja. Nincs abban semmi túlzás, hogy a választás egyik tétje, marad-e a rezsicsökkentés – állapította meg. Szerinte ezt onnan is lehet tudni, hogy a Brüsszelben zajló vita arról szól, betiltsák-e a tagállamok számára, hogy orosz olajat és gázt vásároljanak. Hozzátette, ha valaki azt mondja, hogy erről le kell válni, az azt is mondja, hogy a rezsicsökkentésnek vége van.

Itt komoly fenyegetés kopogtat az emberek ajtaján

– szögezte le.

A kormányfő kiemelte, három nehéz tárgyalást kellett a rezsicsökkentés érdekében lefolytatnia,

meg kellett győznie az amerikai elnököt, ez sikerült és kaptunk egy kivételt.

ezután meg kellett állapodnia az orosz elnökkel, ugyanis az ukránok gyakorta szétlövik az orosz szállítási útvonalakat meg átemelő-állomásokat, ennek ellenére amit a szerződésben vállaltak, azt a mennyiséget a jövőben is szállítani fogják.

meg kellett állapodni a török elnökkel is, hogy az útvonal - mely feljuttatja az energiát Közép-Európába - biztonságát garantálja.

– Most még Brüsszelt kell megfékeznünk – jegyezte meg Orbán Viktor.

Arra a felvetésre, hogy Kapitány István szerint megoldható egyszerre a rezsicsökkentés fenntartása és az orosz energiáról való leválás, a kormányfő közölte, „nem mond igazat, ez lehetetlen”. Szerinte ha a Brüsszelben kiadott rendeletet alkalmazzuk, fejre állnak a háztartások, így ezt meg kell változtatni, ki kell cselezni, amire van még másfél év.

Orbán Viktor ezután közölte, van egy összjáték Brüsszel és Ukrajna között, az említett brüsszeli rendelettel Ukrajnát segítik. Ugyanakkor ilyen tilalmat az EU nem állíthatna fel, az alapszerződés leírja, hogy egy szankciós döntéshez egyhangúság kell. Brüsszel – folytatta – azt találta ki, hogy a rendelet kereskedelempolitikai lépés, amihez nem kell egyhangúság, így pedig ki lehet kerülni a magyar és a szlovák ellenállást. De – szögezte le – minden döntést a tartalma szerint kell elbírálni, nem az alapján, hogy „minek hívja magát”. Ma Brüsszel és Kijev közös terve, hogy legyen ukránbarát, brüsszelbarát kormány Magyarországon, erről szól az áprilisi választás – vonta le a következtetést.

A kormányfő megjegyezte, van egy időhatár arra, hogy sikerül-e Ukrajnát behozni az EU-ba a következő hétéves költségvetés kezdetéig. A Tisza pedig csinált egy népszavazást itthon arról, a párt hívei támogatják-e Ukrajna tagságát, ahol a válaszadók több mint fele támogatta ezt.

Itt van egy véleménykülönbség Magyarországon

– mondta, megjegyezve, ha Ukrajna bent lenne az unióban, most háború lenne Európában. Ezért – állapította meg – Ukrajna tagsága szerintük nemcsak gyorsítottan, hanem semmilyen formában nem képzelhető el.