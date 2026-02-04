Ahol a halottak is szavazhatnak

DK;megszüntetés;levélszavazás;

2026-02-04 13:29:00 CET

A Demokratikus Koalíció szerint a levélszavazás több okból is a választási csalás melegágya.

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese a Nemzeti Választási Iroda vezetőinél tájékozódott a határon túli magyar állampolgárok levélszavazásának gyakorlatáról. A találkozót követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a jelenlegi rendszer súlyos demokratikus és választásbiztonsági kockázatokat hordoz, ezért annak megszüntetésére van szükség.

Arató Gergely elmondta: idén már közel 500 ezer, magyarországi lakcímmel nem rendelkező határon túli magyar regisztrált a levélszavazásra jogosító névjegyzékbe, és a regisztráció még nem zárult le. Ez akár kétszer annyi szavazatot is jelenthet, mint négy évvel ezelőtt, ami akár több mandátum sorsát is eldöntheti; tehát erősen befolyásolhatja a választás eredményét.

A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint Magyarország sorsáról azoknak kell dönteniük, akik itt élnek, itt adóznak, tehát akik viselik a döntésük következményeit is.

A párt azonban nemcsak elvi, hanem súlyos gyakorlati kifogásokat is megfogalmaz a határon túli levélszavazás rendszerével szemben. Arató Gergely rámutatott arra, hogy a névjegyzékbe egyszer bekerülők akár tíz évig is automatikusan benne maradnak a rendszerben, érdemi ellenőrzés nélkül. Nincs automatikus adatátadás az elhalálozások esetén, így nem lehet tudni, hány olyan személy szerepel ma is a névjegyzékben, aki már nem is él. Emellett a levélszavazók bármilyen címre kérhetik a szavazási csomagot – akár szervezetekhez vagy magyarországi címekre is –, anélkül, hogy biztosított lenne: valóban a jogosult veszi át és adja le a szavazatot.

A DK szerint különösen aggályos, hogy csökkentették az adategyeztetési lap adattartalmát, így már kevesebb adat szükséges a regisztrációhoz és az ellenőrzéshez. Ez megkönnyíti, hogy mások nevében történjen regisztráció és szavazás, ami a választási csalás melegágya.

Arató Gergely felhívta a figyelmet az egyenlőtlen bánásmódra is: míg a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön élő vagy dolgozó magyar állampolgárok csak mintegy 150 külképviseleti vagy kijelölt szavazóhelyen voksolhatnak világszerte, addig más országok – például Románia – ennél nagyságrendekkel több szavazópontot biztosítanak állampolgáraiknak. Ez is azt mutatja, hogy a levélszavazás jelenlegi rendszere politikai célokat szolgál, nem pedig a tisztességes és biztonságos választást.

A Demokratikus Koalíció ezért kezdeményezte a parlament rendkívüli ülésének összehívását, és követeli a határon túli levélszavazás megszüntetését. A párt szerint mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 2026-os választásokon ne működhessen tovább egy ellenőrizhetetlen, számos visszaélési lehetőséget magában hordozó rendszer.