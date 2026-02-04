A NAIH-hoz és a legfőbb ügyészhez fordul az Amnesty International Orbán Viktor beszéde és a Menczer Tamás-féle videó miatt

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), valamint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez fordult az Amnesty International Magyarország Orbán Viktor beszéde és a Menczer Tamás-féle videó miatt, amelyekben a Lázár János rasszista kijelentése ellen a gyöngyösi lakossági fórumon tiltakozókat igyekeztek lejáratni.
A szervezet szerint a hatóságok azonnali vizsgálatára van szükség, miután a bűnügyi személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be Orbán Viktor 2026. január 31-i beszéde és a Menczer Tamás által közzétett videóval megvalósuló adatkezelés kapcsán.
Az Amnesty jogi álláspontja szerint a bűnügyi személyes adatokat sem a miniszterelnök, sem a Fidesz kommunikációs igazgatója nem kezelhette, mivel nem olyan személyek, akiknek a bűnügyi nyilvántartó szerv adatot továbbíthat. Ráadásul, még ha kezelhették is volna ezeket az adatokat, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (Bnytv.) alapján az adatkezelők bűnügyi személyes adatokat kizárólag meghatározott célokból kezelhetnek, amelyek azonban jelen esetekben nem álltak fenn - állapította meg a jogvédő szervezet, hozzátéve, bármilyen, ilyen különleges adatot kezelőt szigorú titoktartási köztelezettség terhel.
A beadvány kiemeli, Menczer Tamás kilenc, állítólagosan a gyöngyösi rendezvényen résztvevő felszólalóról tett ki elhomályosított képeket, közzétéve monogramjukat, az állítólagosan általuk elkövetett bűncselekmények megnevezésével. Habár az arcképeket elhomályosítva tette nyilvánossá, a monogramokkal együtt az érintettek a közvetlen környezetük számára beazonosíthatók.Nyilvánosság elé állt a roma családanya, akit Orbán Viktor bűnözőnek nevezett csak azért, mert tüntetett Lázár János ellen Orbán Viktor bűnözőknek nevezte a Lázár János ellen tüntető cigányokat, szerinte csak félrecsúsztak a minisztere szavaiBayer Zsolt a Lázár János fórumát megzavaró romákról: Mennyivel jobb lett volna nekik is meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucolnak a vonaton