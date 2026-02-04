Cáfolja Lázár Jánost a rendőrség, senkit nem igazoltattak a gyöngyösi fórumon

A Lázárinfó 2026. január 29-én Gyöngyösön tartott rendezvényén rendőri intézkedés nem történt - közölte a hatósági honlapon a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
A rövid közleményben leszögezték, hogy a szervezők nem kérték a rendőrség közreműködését a rend fenntartásában. A fórumot megelőzően, a fórumon, a fórumot követően a rendőrség a résztvevők közül senkit nem igazoltatott, kép- és hangfelvételt nem készített - jelezték.
Vagyis ez azt jelenti, hogy Lázár János nem mondott igazat, amikor arról kérdezték, honnan tud a kormány azoknak az embereknek a személyes és adott esetben bűnügyi szenzitív adatairól, amelyekre hivatkozva Orbán Viktor és Menczer Tamás fideszes kommunikációs igazgató is azt állította, hogy az építési és közlekedési miniszter ellen bűnözők tüntettek Gyöngyösön.A NAIH-hoz és a legfőbb ügyészhez fordul az Amnesty International Orbán Viktor beszéde és a Menczer Tamás-féle videó miatt
A legutóbbi Lázárinfón ugyanis több újságíró is arra szeretett volna választ kapni, hogyan jutottak hozzájuk azok a szenzitív adatok, amelyekre hivatkozva azt állították a gyöngyösi tüntetőkről, hogy bűnözők. A miniszter kifejtette, hogy a rendőrségnek hivatalból igazoltatnia kell azokat, akik megpróbálnak zavarni egy, a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényt, és például erőszakosan lépnek fel. A tárcavezető ezt követően az RTL riporteréhez vágta, hogy a csatorna a bűnözők és az erőszak oldalára áll, miután az újságíró azt is megkérdezte, nem tartja-e visszásnak Lázár, hogy kampánycélra használják fel ezeket a szenzitív adatokat. A kérdésre, hogy kérnek-e bocsánatot azoktól a tüntetőktől, akik közzétették az erkölcsi bizonyítványukat, hogy cáfolják a velük kapcsolatban elhangzott állításokat, Lázár János csak a csatornával szemben felhozott állításait ismételgette.
A teljes jelenet megtekinthető a Szeretlek Magyarország videójában.